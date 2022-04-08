Люди часто живут с невыявленным раком: 10 признаков, которые нельзя игнорировать
Медицинская статистика говорит, что за время пандемии снизилось число людей, обращающихся к врачам с жалобами на симптомы возможного рака, и это оценивается как тревожный факт.
Организации, ведущие борьбу с раковыми заболеваниями, предуппреждают, что тысячи людей живут с невыявленным раком, не подозревая об этом. Эксперты считают, что снижение обращений к врачам и задержка своевременного лечения во время пандемии приведут к тому, что спустя время количество раковых больных резко возрастет.
Медики напоминают, что раннее выявление болезни является ключом к успешному лечению рака. Но многие виды рака проявляются расплывчатыми, неспецифическими симптомами, и могут оставаться незамеченными. Вот почему важно всегда следить за состоянием тела и работой организма, замечать происходящие изменения. 10
Следующие 10 признаков, по мнению специалистов, нельзя игнорировать никому.
Потеря веса. Должно насторожить похудение, которое невозможно объяснить. Резкая беспричинная потеря веса может быть одним из первых признаков рака поджелудочной железы, желудка, пищевода, легких.
Припухлости. Следует относиться серьезно к стойким шишкам, уплотнениям в любой части тела: нельзя игнорировать такие образования на шее, в подмышках, животе, паху, груди, яичках.
Кашель. Если он не исчезает через три или четыре недели, нужно обязательно обратиться к врачу. Одышка и кашель с выделением мокроты, содержащей следы крови, может быть признаком рака легких.
Изменения родинок. Появление новых родинок или изменения в размере, форме, цвете уже существующих могут быть признаком рака кожи. Корки на родинках, их кровоточивость или выделение какой-либо жидкости – все это нельзя игнорировать, необходимо проверять.
Кровь в выделениях. Кровь в стуле является одним из тревожных признаков рака кишечника, особенно если также меняются привычки, связанные с посещением туалета. Кровь в моче может быть симптомом рака мочевого пузыря или почек.
Женщинам также следует обращать внимание на необъяснимые вагинальные кровотечения или «мажущие выделения» между менструациями, после секса или после менопаузы.
Проблемы с мочеиспусканием. Неконтролируемое подтекание мочи или сильные, не поддающиеся терпению позывы, пробуждения ночью, боль при мочеиспускании или попытках помочиться – эти состояния следует обсудить с терапевтом или с урологом.
Странная боль. Боль, длящаяся более четырех недель, необъяснимая или периодические возникающая на протяжении долгого времени, тоже может быть предупреждающим знаком рака. Растущая опухоль давит на кости, нервы или другие органы в теле, что способствует болевым ощущениям.
Изжога. Если вы регулярно страдаете от приступов сильной изжоги или вам кажется, что возникшая изжога, не проходит, следует пройти обследование – это может быть проявлением рака желудка или горла.
Трудности с глотанием. Чувство, что пища постоянно застревает, или ощущение неудобства, дискомфорта при глотании тоже являются тревожным сигналом, такая проблема бывает свойственна раку пищевода.
Ночная потливость. Выделение пота ночью является ранним симптомом многих видов рака, например, часто наблюдается при лейкозе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о раннем симптоме рака кости, который не замечают большинство людей.
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