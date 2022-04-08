Эксперт рассказала, как массаж может спасти от приступов мигрени

«Мигрень — это приступ затяжной сильной головной боли. Продолжительность может варьироваться от 4 часов до нескольких суток», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что просто так приступы мигрени не случаются. У них всегда есть причина, и очень важно ее вовремя выяснить.Частой причиной такого приступа нередко бывает сильное перенапряжение, стресс дома или на работе, а также нехватка сна или наоборот нарушенный режим сна и бодрствования, когда человек спит слишком много.Регулярное переутомление, жизнь в режиме постоянного достигаторства — все это действует по накопительной и со временем приводит к мигрени. Спровоцировать приступ также могут некоторые лекарственные препараты и продукты питания.Если приступы продолжительной головной боли беспокоят вас слишком часто, обязательно обратитесь к врачу и пройдите обследование. Если же вы уверены, что причина мигрени кроется в усталости и переутомлении, эффективным методом быстрой помощи будет массаж, который поможет снять напряжение.С физиологической точки зрения мигрень появляется в результате спазма шейного отдела, перенапряжения жевательных мышц (вспомните, как от злости сжимаются зубы) и напряжения в руках (оно в свою очередь по цепочке запускает перенапряжение затылочных мышц). Из-за спазма ухудшается кровоснабжение и замедляется отток лишней жидкости, токсины остаются в теле.Массаж поможет снять спазм и перезапустить замедлившиеся процессы. Проработка начинается с кистей рук по направлению к плечам. Следом автоматически расслабляется затылочная зона. Мигрень сразу отступает.Чтобы стабилизировать полученный эффект, прорабатывается шейно-воротниковая зона, зажимы в этой области тоже крайне нежелательны. В заключение следует массаж головы и лица, когда все предшествующие этой зоне мышцы уже расслаблены.