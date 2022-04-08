Эксперт рассказала, как массаж может спасти от приступов мигрени
Массажист Татьяна Тобиаш рассказала, как простые массажные техники могут помочь при сильных приступах мигрени.
Эксперт отмечает, что просто так приступы мигрени не случаются. У них всегда есть причина, и очень важно ее вовремя выяснить.
«Мигрень — это приступ затяжной сильной головной боли. Продолжительность может варьироваться от 4 часов до нескольких суток», — говорит специалист.
Частой причиной такого приступа нередко бывает сильное перенапряжение, стресс дома или на работе, а также нехватка сна или наоборот нарушенный режим сна и бодрствования, когда человек спит слишком много.
Регулярное переутомление, жизнь в режиме постоянного достигаторства — все это действует по накопительной и со временем приводит к мигрени. Спровоцировать приступ также могут некоторые лекарственные препараты и продукты питания.
Если приступы продолжительной головной боли беспокоят вас слишком часто, обязательно обратитесь к врачу и пройдите обследование. Если же вы уверены, что причина мигрени кроется в усталости и переутомлении, эффективным методом быстрой помощи будет массаж, который поможет снять напряжение.
С физиологической точки зрения мигрень появляется в результате спазма шейного отдела, перенапряжения жевательных мышц (вспомните, как от злости сжимаются зубы) и напряжения в руках (оно в свою очередь по цепочке запускает перенапряжение затылочных мышц). Из-за спазма ухудшается кровоснабжение и замедляется отток лишней жидкости, токсины остаются в теле.
Массаж поможет снять спазм и перезапустить замедлившиеся процессы. Проработка начинается с кистей рук по направлению к плечам. Следом автоматически расслабляется затылочная зона. Мигрень сразу отступает.
Чтобы стабилизировать полученный эффект, прорабатывается шейно-воротниковая зона, зажимы в этой области тоже крайне нежелательны. В заключение следует массаж головы и лица, когда все предшествующие этой зоне мышцы уже расслаблены.
Татьяна Тобиаш
Здоровье
Массажист, косметолог
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