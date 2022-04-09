Врач рассказал, какую первую помощь нужно оказать ребенку при сотрясении мозга

«Если есть основания подозревать сотрясение мозга, срочно вызовите скорую помощь. Особенно, если ребенок без сознания. Положите его на твердую поверхность , приподнимите голову и обеспечьте покой», — говорит доктор.

Чтобы не перепутать сотрясение мозга с другими патологиями, важно точно знать симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, нарушение координации, потеря сознания, амнезия, проблемы с памятью и речью. Также могут возникнуть сложности со сном.При потере сознания уложите ребенка на правый бок, левую руку и ногу согните на 90 градусов. То же самое сделайте, если в положении лежа возникает рвота. Если есть ушибы и ссадины, обработайте их.Освободите грудную клетку, чтобы ребенку было легче дышать. Откройте форточку для доступа кислорода. Запомните, была ли у ребенка потеря сознания, ее продолжительность и последующие симптомы. Расскажите эту информацию доктору.Чего нельзя делать при потере сознания? Ждать, пока само пройдет. Если скорая помощь долго не едет, узнайте у диспетчера, в какой больнице вашему ребенку могут оказать помощь и, не теряя времени, везите его туда самостоятельно.После выписки ребенка из больницы нужно на время исключить компьютерные игры и просмотр телевизора. Обеспечьте ребенку максимальный покой в физическом и эмоциональном плане, как минимум, на две-три недели.