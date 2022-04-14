Гинеколог объяснила, от чего могут исчезнуть месячные

«Гипоталамус головного мозга — одна из регулирующих составляющих менструальной функции и лимбической системы, отвечающей за эмоции. Все взаимосвязано. Пережитый стресс, строгая диета и профессиональный спорт могут привести к нарушению менструального цикла: задержке менструаций вплоть до полного их прекращения (аменореи)», — говорит эксперт.

Ни для кого не секрет, что во время сильных эмоциональных потрясений менструальный цикл у женщин может не просто меняться — иногда месячные вообще исчезают. Например, такие случаи не редко встречаются в условиях войн и вооруженных конфликтов.Также на этом фоне могут возникать и другие проблемы. Нередко появляются⠀кровянистые выделения между менструациями, усиливаются или обостряются симптомы ПМС.Очень часто на нервной почве менструации становятся болезненными. И у этого понятия есть вполне конкретное определение — дисменорея. Периодически тянущая боль возникает внизу живота. Причем эти болезненные ощущения не связаны с месячными, а могут появляться в любой период в течение месяца.У женщин, склонных к молочнице, достаточно часто на фоне нервного перевозбуждения или стресса появляется зуд или жжение, объем выделений становится больше. У некоторых организм реагирует появлением герпетических высыпаний. В таком случае может потребоваться противовирусная терапия.Если менструальный цикл сбился, врач рекомендует в первую очередь подтвердить или исключить фактор беременности. А дальше с учетом ситуации назначать лечение или дообследование.