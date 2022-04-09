Депрессия: пробиотики могут уменьшить грустное настроение и агрессивные мысли
Группа исследователей из Института психологических исследований Лейденского университета, Нидерланды, проверила влияние пробиотиков на «когнитивную реактивность».
«Повышенная когнитивная реактивность к нормальным преходящим изменениям грустного настроения является установленным маркером уязвимости к депрессии», — отмечают авторы.
Таким образом, снижение повышенной когнитивной реактивности считается «важной целью для вмешательств».
Для исследования пробиотики, протестированные на людях, не страдающих депрессией, были:
- Бифидобактерии бифидум W23
- Бифидобактерии лактис W52
- Лактобактерии ацидофильные W37
- Лактобактерии короткие W63
- Лактобациллы казеи W56
- Лактобациллы слюнные W24
- Lactococcus lactis (W19 и W58)
При оценке до и после вмешательства когнитивную реакцию на грустное настроение оценивали с использованием пересмотренной шкалы Лейденского индекса чувствительности к депрессии.
По сравнению с участниками, получавшими плацебо, у тех, кто принимал пробиотики, наблюдалось «значительное» снижение когнитивной реакции на грустное настроение.
У участников, принимавших плацебо, уменьшились размышления и «агрессивные мысли».
Авторы пришли к выводу, что эти данные показывают, что «прием пробиотиков может помочь уменьшить негативные мысли, связанные с грустным настроением».
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Institute for psychological research at Leiden University
Здоровье
Институт психологических исследований Лейденского университета (Нидерланды)
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