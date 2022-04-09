Депрессия: пробиотики могут уменьшить грустное настроение и агрессивные мысли

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Депрессия: пробиотики могут уменьшить грустное настроение и агрессивные мысли

Группа исследователей из Института психологических исследований Лейденского университета, Нидерланды, проверила влияние пробиотиков на «когнитивную реактивность». 

«Повышенная когнитивная реактивность к нормальным преходящим изменениям грустного настроения является установленным маркером уязвимости к депрессии», — отмечают авторы. 

Таким образом, снижение повышенной когнитивной реактивности считается «важной целью для вмешательств».

Для исследования пробиотики, протестированные на людях, не страдающих депрессией, были:
  • Бифидобактерии бифидум W23
  • Бифидобактерии лактис W52
  • Лактобактерии ацидофильные W37
  • Лактобактерии короткие W63
  • Лактобациллы казеи W56
  • Лактобациллы слюнные W24
  • Lactococcus lactis (W19 и W58)
В эксперименте приняли участие 20 здоровых участников, у которых не было диагностировано расстройство настроения. Они получили четырехнедельную пищевую добавку с пробиотиками с пробиотиками разных видов. 20 «контрольных участников» получали инертное плацебо в течение того же периода времени.

При оценке до и после вмешательства когнитивную реакцию на грустное настроение оценивали с использованием пересмотренной шкалы Лейденского индекса чувствительности к депрессии.

По сравнению с участниками, получавшими плацебо, у тех, кто принимал пробиотики, наблюдалось «значительное» снижение когнитивной реакции на грустное настроение.
У участников, принимавших плацебо, уменьшились размышления и «агрессивные мысли».

Авторы пришли к выводу, что эти данные показывают, что «прием пробиотиков может помочь уменьшить негативные мысли, связанные с грустным настроением».

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Institute for psychological research at Leiden University

Здоровье

Институт психологических исследований Лейденского университета (Нидерланды)

Теги : депрессия, пробиотики, исследование