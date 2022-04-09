Кардиолог рассказала, как ежедневные занятия спортом влияют на риск развития инсульта и инфаркта

«Умеренные физические нагрузки оказывают позитивное влияние на обмен холестерина, а значит, на сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротической природы. При нагрузках происходит снижение уровня общего холестерина, падает „плохой“ холестерин, растет „хороший“. Нагрузки, эквивалентные 30-45 минутам ходьбы три дня в неделю снижают риск инфаркта миокарда на 50%», — поясняет специалист.

Как бы нам не хотелось найти волшебную таблетку сразу от всех болезней, самой действенной и эффективной мерой профилактики и укрепления здоровья остается правильное питание и физическая активность.Речь не идет о том, чтобы проводить каждый день в спортзале и тягать тяжелые гири. Достаточно умеренных нагрузок хотя бы несколько раз в неделю.Также при регулярных занятиях спортом или хотя бы элементарной ходьбой постепенно приходит в норму давление у пациентов гипертоников. Как минимум, 120-150 минут умеренной физической нагрузки в неделю на 30-40% снижают риск сахарного диабета за счет увеличения чувствительности тканей к инсулину и снижения содержания висцерального жира (вокруг внутренних органов).