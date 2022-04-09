Диетолог объяснила, на что влияет гликемический индекс продукта

«Любые углеводы условно делятся на две группы: быстрые и сложные. Сложные после попадания в желудок расщепляются на моносахариды и только потом преобразуются в глюкозу. Такие продукты долго усваиваются организмом, поэтому человек дольше ощущает себя сытым. Кроме того, сложные углеводы не провоцируют резких скачков сахара. У сложных углеводов низкий или средний гликемический индекс», — поясняет эксперт.

Гликемическим индексом продукта называют условную единицу, которая показывает скорость повышения сахара в крови после того, как мы этот продукт съели. Как правило, это углеводные продукты.Преимущества низкого гликемического индекса очевидны: такие продукты дольше перевариваются, эффективно убирают голод, не провоцируют резких скачков сахара и не превращаются в жировую ткань.С быстрыми углеводами все происходит наоборот. Они быстро насыщают нас, но и распадаются так же быстро, соответственно, чувство голода возвращается очень стремительно. Вдобавок ко всему скачет сахар, переизбыток глюкозы в результате сложных химических реакций трансформируется в жир.Что влияет на гликемический индекс продукта? Содержания клетчатки, вид обработки (тепло повышает гликемический индекс), баланс жиров и белков, соотношение кислоты и соли. У кислых продуктов гликемический индекс ниже, у соленых выше.Учитывая показатели гликемического индекса, диетологи разработали достаточно эффективные диеты, главный принцип которых — отказ от продуктов с высоким гликемическим индексом. Такие диеты помогают не только избавиться от лишнего веса, но и служат хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.