10 правил здорового питания от врача-кардиолога

«Одно из главных правил — регулярный и дробный приём пищи. Плотно позавтракайте, а затем ешьте 4–5 раз в день небольшими порциями. Таким образом вы никогда не будете испытывать чувство голода и сможете контролировать количество принимаемой пищи», — говорит специалист.

Старайтесь, чтобы ваше ежедневное меню было полноценным и насыщенным жирами, белками и углеводами.

Меньше жирного. Вместо жареных блюд отдавайте предпочтение вареным и печенным.

Меньше сладкого. Конфетам предпочитайте фрукты.

Старайтесь отказаться от сахара или свести его употребление к минимуму.

Солью тоже не злоупотребляйте. Соль повышает давление, как следствие — гипертония.

Не переедайте. Старайтесь потреблять столько калорий, сколько нужно вашему организму для нормального функционирования.

Вместо полуфабрикатов выбирайте свежие, натуральные продукты. Меньше химии.

Увеличьте потребление воды. Минимум — 30 мл на кг веса каждый день.

Сделайте прием пищи самостоятельным ритуалом, не ешьте перед телевизором или с телефоном в руках.

Простые и всем доступные правила сбалансированного питания принесут пользу не только сердцу и сосудам, но и благотворно скажутся на всех других органах и системах, гарантируя вам хорошее самочувствие.И напоследок. Контролируйте свой вес. Дефицит массы тела, как и избыточный вес, повышает риски многих заболеваний. Нормализовав вес, можно пользоваться полноценным и разнообразным питанием.