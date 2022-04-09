10 правил здорового питания от врача-кардиолога
Кардиолог Наталья Породенко перечислила 10 правил, которые помогут сохранить здоровое сердце.
Простые и всем доступные правила сбалансированного питания принесут пользу не только сердцу и сосудам, но и благотворно скажутся на всех других органах и системах, гарантируя вам хорошее самочувствие.
«Одно из главных правил — регулярный и дробный приём пищи. Плотно позавтракайте, а затем ешьте 4–5 раз в день небольшими порциями. Таким образом вы никогда не будете испытывать чувство голода и сможете контролировать количество принимаемой пищи», — говорит специалист.
- Старайтесь, чтобы ваше ежедневное меню было полноценным и насыщенным жирами, белками и углеводами.
- Меньше жирного. Вместо жареных блюд отдавайте предпочтение вареным и печенным.
- Меньше сладкого. Конфетам предпочитайте фрукты.
- Старайтесь отказаться от сахара или свести его употребление к минимуму.
- Солью тоже не злоупотребляйте. Соль повышает давление, как следствие — гипертония.
- Не переедайте. Старайтесь потреблять столько калорий, сколько нужно вашему организму для нормального функционирования.
- Вместо полуфабрикатов выбирайте свежие, натуральные продукты. Меньше химии.
- Увеличьте потребление воды. Минимум — 30 мл на кг веса каждый день.
- Сделайте прием пищи самостоятельным ритуалом, не ешьте перед телевизором или с телефоном в руках.
И напоследок. Контролируйте свой вес. Дефицит массы тела, как и избыточный вес, повышает риски многих заболеваний. Нормализовав вес, можно пользоваться полноценным и разнообразным питанием.
Наталья Породенко
Здоровье
Врач-кардиолог, терапевт
Оставить комментарий