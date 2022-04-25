Стоматолог объяснил, как понять, хорошо ли установлена коронка

«Если что-то пошло не так при установке коронки, это обязательно скажется и на соседних зубах, и на мягких тканях, и на сроке службы самой коронки», — отмечает эксперт.

Увы, не у всех получается сохранить свои родные зубы до конца жизни. Да что там — многие вынуждены прибегать к радикальной помощи стоматологов и ортодонтов уже в молодом возрасте.Сказывается и экология, и питание, и наш нездоровый образ жизни в целом. Коронки очень популярны сегодня среди людей самого разного возраста. Как понять, что коронка стоит хорошо и остатки зуба под ней не пропадают?Доктор рекомендует ориентироваться на собственные ощущения. Если остатки пищи не забиваются в щели между зубом и установленной коронкой, зубы хорошо смыкаются и прикус не нарушен, это говорит о том, что работа выполнена хорошо и с коронкой все в порядке.Установленная конструкция не должна давить, создавать дискомфорта, клацать и так далее. Комфортно себя должны чувствовать не только зубы, но и десна.Если десна болит, надувается, припухает, ноет, краснеет или чешется, это говорит о том, что с коронкой и с находящимся под ней зубом есть проблемы и их нужно устранять. И напоследок лайфхак от стоматолога: под правильно установленную коронку невозможно самостоятельно залезть зубочисткой.