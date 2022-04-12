Как распознать болезнь Паркинсона у молодых
Не стоит считать, что болезнь Паркинсона касается только людей в возрасте. Её симптомы могут появиться даже в 21 год, и вот признаки, на которые следует обращать внимание.
Болезнь Паркинсона - нейродегенеративное заболевание, которое преимущественно поражает нейроны, вырабатывающие дофамин, в определенной области мозга, называемой черной субстанцией. Заболевание возникает, когда нервные клетки (нейроны) умирают в этой области мозга, контролирующей движения. Иногда также может наблюдаться неправильное функционирование нервных клеток. Дисфункциональные или мертвые нейроны производят меньше дофамина, что приводит к проблемам, связанным с подвижностью.
Риск развития болезни Паркинсона увеличивается с возрастом и регистрируется у 1% людей старше 65 лет. Однако нередко врачи также наблюдают случаи раннего начала болезни Паркинсона, когда появление признаков паркинсонизма происходит в возрасте до 40 лет. На его долю приходится 3-5% всех случаев БП. Лица 21 года и младше могут страдать ювенильными формами БП с началом в молодом возрасте.
Различные двигательные симптомы БП включают мышечную ригидность, тремор покоя (дрожание) и постуральную нестабильность. К немоторным симптомам, которые могут возникать даже за годы до классических двигательных симптомов БП, относятся нарушения сна (частые пробуждения, бессонница, дневная сонливость и др.), нарушение вегетативной функции (ортостатическая гипотензия, запоры и др.), когнитивные нарушения, расстройства настроения, боль и даже недержание мочи. Хотя болезнь Паркинсона распространена из-за различных моторных и немоторных симптомов, своевременная диагностика и лечение затруднены. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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