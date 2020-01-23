Новая технология поможет жертвам болезни Паркинсона
Учёные подарили надежду многочисленным жертвам болезни Паркинсона. Разработана неинвазивная технология, существенно облегчающая состояние пациентов.
Неинвазивная технология, которая может использоваться для борьбы с болезнью Паркинсона, разработана учеными. С её помощью можно успешно нацеливаться на весьма специфичную группу клеток мозга, играющих ключевую роль в развитии тяжёлого неизлечимого расстройства. Болезнь Паркинсона это расстройство центральной нервной системы, поражающее подвижность человека, которое часто сопровождается скованностью, ригидностью и треморами. Результаты исследования опубликованы журналом Neurotherapeutics.
Еще ранее в 2015 году была продемонстрирована разновидность генной терапии, с помощью которой можно стимулировать группу нервных клеток под названием холинергические нейроны. Эти клетки по мере прогрессирования болезни Паркинсона подвергаются дегенерации. За счет возможностей технологий сканирования мозга учёные теперь обнаружили, что их метод, воздействующий на производящие специфические химические вещества мозга клетки, также успешно стимулирует и другую разновидность нейронов под названием межклеточные взаимодействия.
Обнаружение четких связей между двумя основными системами нейротрансмиттеров в мозге - холинергический нейронами и дофаминергическими нейронами - было обнаружено исследователями из Университета Суссекса и Имперского колледжа Лондона. При болезни Паркинсона дофаминергические нейроны производят дофамин, но его уровень снижается по мере деактивации нейронов и их последующей смерти. Именно это и вызывает характерные симптомы болезни. Ученые использовали разновидность генной терапии на лабораторных крысах с моделью болезни Паркинсона. Они воздействовали на холинергические нейроны и выяснили, что кумулятивный эффект также оказывается на дофаминергические нейроны. Изначально стимулированные клетки смогли вызвать позитивную реакцию в рецептивном типе клеток, восстанавливая дофаминергические функции. Когда обе группы нервных клеток стимулировались, у лабораторных крыс отмечалось полное восстановление здоровья. В частности, у них не было больше проблем с подвижностью и других характерных симптомов паркинсонизма. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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