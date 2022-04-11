Диетолог рассказал, к чему может привести дефицит магния

Диетолог, фитнес-тренер Владислав Пополитов объяснил, к каким последствиям может привести нехватка магния и почему эта добавка так важна при стрессах.







Магний — самый эффективный помощник при стрессах и нервных напряжениях, которые разрушают нас изнутри. Какие симптомы подскажут, что ваш организм испытывает острую нехватку этого «успокоительного» элемента?





Вот основные: частая головная боль, чувство тревоги, бессонница, усталость с самого утра, нервозность, перепады настроения. Кроме того, могут появляться судороги, учащенный ритм сердца. И самый яркий признак — постоянно хочется сладкого.

«Почему появляется дефицит магния? Возможно, у вас не сбалансированный рацион, вы часто нервничаете и стрессуете, постоянно недосыпаете. Также одна из причин — слишком много тяжёлых тренировок. Нередко дефицит магния возникает на фоне беременности и грудного вскармливания», — отмечает эксперт.

В современном мире, наполненном стрессами и постоянными форс-мажорами, дефицит магния испытывает 90% населения. Увы, наш организм не умеет самостоятельно синтезировать магний, поэтому компенсировать его нехватку нужно извне.Лучше всего организм усваивает такие формы магния: хелат, глицинат, малат, цитрат, таурат. Профилактической считается суточная доза в 300-500 мг. Все, что выше, считается лечебной дозой и назначается врачом.