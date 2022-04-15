Диетолог перечислил основные ошибки женщин во время грудного вскармливания

Диетолог, эксперт по здоровому питанию Владислав Пополитов рассказал, какие ошибки чаще всего допускают женщины во время грудного вскармливания, и почему им так тяжело сбросить лишний вес.

Многим женщинам очень сложно вернуться в форму после беременности и родов. Особенно, на грудном вскармливании. Эксперт говорит, что практически все допускают одни и те же ошибки.





«Один из популярных мифов — на грудном вскармливании нужно есть за двоих. Если вы будете есть за двоих, то вы просто начнёте обрастать лишним жиром, и ребёнку от этого лучше не будет. Ребёнок не питается вашей энергией. Ваша задача — употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов. И все!», — отмечает специалист.





Еще одно заблуждение — поглощать много жирной пищи, чтобы молока было много. Эксперт уверяет, что рацион матери не оказывает влияния на объем и жирность выделяемого молока. А вот на объемы жира в материнском теле и на охват талии влияет самым непосредственным образом.





Диетолог говорит, что объемы грудного молока зависит в первую очередь от потребностей в нем ребенка. Чем больше малыш высасывает молока — тем больше его прибывает.





Ошибка, которую допускают многие кормящие мамочки, — отказ от тренировок и физических нагрузок. Существует мнение, что якобы от этого молоко может приобрести горький вкус. Владислав Пополитов утверждает, что тренироваться не просто можно, а даже нужно! И на качество молока это никак не повлияет.





Спустя 7-8 недель после родов при отсутствии серьезных противопоказаний можно возвращаться к привычному режиму тренировок дома или в спортивном зале.