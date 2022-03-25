Как витамин Д влияет на мужское здоровье: ответ андролога

«Педиатры прописывают этот витамин младенцам. А ведь взрослым он нужен не меньше, потому что витамин Д непосредственным образом влияет на мужскую фертильность. Недостаток витамина Д влияет на качество спермы. Яички, семявыносящий проток и сперматозоиды имеют рецепторы к витамину Д и ферменты для его использования», — говорит доктор.

О витамине Д сказано уже много, значение этого нутриента для нашего здоровья трудно переоценить. А вот о том, какую роль витамин Д играет для мужского здоровья, знают далеко не все.Дефицит «солнечного витамина» снижает общее число сперматозоидов, особенно активных. Однако и высокий уровень витамина также нежелателен. От переизбытка ухудшается концентрация спермы, падает активность сперматозоидов, нарушается их структура.Чтобы восполнить дефицит витамина Д, необязательно принимать его синтетические аналоги. Наша кожа способна синтезировать его под воздействием солнца. 15 минут пребывания на солнце ежедневно достаточно, правда, как минимум 80% тела должно быть оголено.Включите в рацион продукты, богатые витамином Д: кисло-молочные продукты, творог, сыры, сливочное масло, сырые яичные желтки. Также добавьте морепродукты, печень рыб, рыбий жир. Хороши в данном случае тунец, макрель, скумбрия.