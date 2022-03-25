Как витамин Д влияет на мужское здоровье: ответ андролога
Врач-андролог Сергей Корнеев рассказал, почему для мужчин особенно важно восполнять дефицит витамина Д.
О витамине Д сказано уже много, значение этого нутриента для нашего здоровья трудно переоценить. А вот о том, какую роль витамин Д играет для мужского здоровья, знают далеко не все.
«Педиатры прописывают этот витамин младенцам. А ведь взрослым он нужен не меньше, потому что витамин Д непосредственным образом влияет на мужскую фертильность. Недостаток витамина Д влияет на качество спермы. Яички, семявыносящий проток и сперматозоиды имеют рецепторы к витамину Д и ферменты для его использования», — говорит доктор.
Дефицит «солнечного витамина» снижает общее число сперматозоидов, особенно активных. Однако и высокий уровень витамина также нежелателен. От переизбытка ухудшается концентрация спермы, падает активность сперматозоидов, нарушается их структура.
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Чтобы восполнить дефицит витамина Д, необязательно принимать его синтетические аналоги. Наша кожа способна синтезировать его под воздействием солнца. 15 минут пребывания на солнце ежедневно достаточно, правда, как минимум 80% тела должно быть оголено.
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Включите в рацион продукты, богатые витамином Д: кисло-молочные продукты, творог, сыры, сливочное масло, сырые яичные желтки. Также добавьте морепродукты, печень рыб, рыбий жир. Хороши в данном случае тунец, макрель, скумбрия.
Сергей Корнеев
ЗОЖ
Врач-андролог, уролог
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