Эндокринолог предупредила о вредном влиянии фруктозы на организм

«При длительном потреблении фруктозы организм становится невосприимчив к лептину. То есть он все время хочет есть», — поясняет эксперт.

«Фруктоза препятствует правильной работе клеток головного мозга. Она нарушает работу транспортного белка, который обеспечивает поступление глюкозы в клетки мозга. Возникает энергетическое голодание», — говорит доктор.

Фруктоза обладает серьезными липогенными свойствами. При ее чрезмерном употреблении возникает метаболический синдром и ожирение. Активное отложение жировой массы при потреблении глюкозы связывают с лептиновой резистентностью. Что это значит?Так как фруктоза препятствует окислению жиров, они накапливаются, соответственно, энергия не вырабатывается. При всем желании у человека просто не хватает сил для выполнения элементарных физических нагрузок. Возникает замкнутый круг.Кроме того, фруктоза вызывает инсулинорезистентность. Сначала возникает гипергликемия, потом инсулинорезистентность, а там и до сахарного диабета второго типа недалеко.Отказываться от фруктов совсем не стоит, но важно помнить, что они не так безвредны, как кажется. Для поддержания здоровья целесообразно ограничить потребление фруктозы. Безопасная «доза» 25 граммов в день.