Эндокринолог предупредила о вредном влиянии фруктозы на организм
Доктор Елена Чунаева рассказала, как фруктоза влияет на наш организм и почему фруктовые диеты опасны для здоровья.
Фруктоза обладает серьезными липогенными свойствами. При ее чрезмерном употреблении возникает метаболический синдром и ожирение. Активное отложение жировой массы при потреблении глюкозы связывают с лептиновой резистентностью. Что это значит?
«При длительном потреблении фруктозы организм становится невосприимчив к лептину. То есть он все время хочет есть», — поясняет эксперт.
Так как фруктоза препятствует окислению жиров, они накапливаются, соответственно, энергия не вырабатывается. При всем желании у человека просто не хватает сил для выполнения элементарных физических нагрузок. Возникает замкнутый круг.
Кроме того, фруктоза вызывает инсулинорезистентность. Сначала возникает гипергликемия, потом инсулинорезистентность, а там и до сахарного диабета второго типа недалеко.
«Фруктоза препятствует правильной работе клеток головного мозга. Она нарушает работу транспортного белка, который обеспечивает поступление глюкозы в клетки мозга. Возникает энергетическое голодание», — говорит доктор.
Отказываться от фруктов совсем не стоит, но важно помнить, что они не так безвредны, как кажется. Для поддержания здоровья целесообразно ограничить потребление фруктозы. Безопасная «доза» 25 граммов в день.
Елена Чунаева
Здоровье
Врач-эндокринолог
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