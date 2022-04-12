Боль в горле от ковида: от времени начала до тяжести - объяснение симптома

«В первый день заражения он чувствует себя хуже, но с каждым следующим днем становится лучше», — заявила ZOE.

Будь то ощущение першения, от которого можно избавиться только медом, леденцами или резкой болью, боль в горле является распространенным предупредительным признаком различных инфекций. Covid — не исключение — также может быть объявлен этим «ранним» симптомом.В то время как единственными основными симптомами, признанными NHS в течение некоторого времени, были лихорадка, кашель и потеря или изменение вкуса и запаха, приложение ZOE COVID Symptom Study долгое время предупреждало о других признаках. Записав данные миллионов пользователей, ZOE показала, что боль в горле представляет собой «ранний» признак вируса.Они сообщают, что этот симптом кажется «частым» у детей и взрослых в возрасте до 65 лет. Поскольку боль в горле считается одним из ранних признаков Covid, этот признак может появиться в начале инфекции. Она «обычно» появляется на первой неделе болезни и может «довольно быстро» пройти.Пользователи их приложения добавили, что этот признак может быть похож на боль в горле, которую вы можете испытать при простуде или ларингите.Когда дело доходит до тяжести этого симптома, он имеет тенденцию быть «относительно легким». И обычноЕсли этот симптом сохраняется дольше, это может указывать на другую проблему со здоровьем, например, на бактериальную инфекцию. Исследовательский проект советует обратиться к врачу общей практики, если эта проблема не исчезнет.Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно чистить кишечник.