Боль в горле от ковида: от времени начала до тяжести - объяснение симптома
Боль в горле является распространенным признаком, связанным с различными проблемами со здоровьем; вот как определить, в частности, тот, который связан с Covid.
Будь то ощущение першения, от которого можно избавиться только медом, леденцами или резкой болью, боль в горле является распространенным предупредительным признаком различных инфекций. Covid — не исключение — также может быть объявлен этим «ранним» симптомом.
В то время как единственными основными симптомами, признанными NHS в течение некоторого времени, были лихорадка, кашель и потеря или изменение вкуса и запаха, приложение ZOE COVID Symptom Study долгое время предупреждало о других признаках. Записав данные миллионов пользователей, ZOE показала, что боль в горле представляет собой «ранний» признак вируса.Они сообщают, что этот симптом кажется «частым» у детей и взрослых в возрасте до 65 лет. Поскольку боль в горле считается одним из ранних признаков Covid, этот признак может появиться в начале инфекции. Она «обычно» появляется на первой неделе болезни и может «довольно быстро» пройти.
«В первый день заражения он чувствует себя хуже, но с каждым следующим днем становится лучше», — заявила ZOE.
Пользователи их приложения добавили, что этот признак может быть похож на боль в горле, которую вы можете испытать при простуде или ларингите.
Когда дело доходит до тяжести этого симптома, он имеет тенденцию быть «относительно легким». И обычно он длится не более пяти дней, однако некоторые взрослые сообщают, что он присутствует до недели.
Если этот симптом сохраняется дольше, это может указывать на другую проблему со здоровьем, например, на бактериальную инфекцию. Исследовательский проект советует обратиться к врачу общей практики, если эта проблема не исчезнет.
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ZOE COVID Study
Здоровье
Некоммерческая инициатива, запущенная в конце марта 2020 года для поддержки жизненно важных исследований COVID-19. Приложение было запущено компанией ZOE , занимающейся научными исследованиями в области здравоохранения, с научным анализом, предоставленным Королевским колледжем Лондона.
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