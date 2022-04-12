Как проявляется рак легких: признаки в виде трех осложнений в состоянии языка
Признаки прогрессирующего рака легких могут включать поражения и боль в языке.
Уметь распознавать предупреждающие признаки, которыми проявляется рак, всегда очень важно. Но существует более 100 различных видов рака, так что следить за возможными симптомами непросто. Во многих случаях возникающие внешние симптомы рака не ассоциируются с больным органом; или бывают слишком тонкие, чтобы их быстро замечали.
Например, таким онкологическим заболеванием с неспецифическими симптомами является рак легких – он проявляется на разных стадиях широким спектром признаков, в том числе нелегочными.
Онкологи говорят о признаках рака легких в виде трех осложнений в состоянии языка
«Затрудненное глотание, поражения и боль в языке могут быть симптомами заболевания».
По словам специалистов, при возникшем и прогрессирующем раке легких злокачественные клетки внутри легких становятся изгоями и опасно размножаются, серьезно поражая дыхательные пути организма. Некоторые признаки этого процесса возникают в полости рта: помимо уже названных осложнений с языком возможны сухость и повышенная чувствительность.
Согласно данным, опубликованным в журнале «Медицина» (Medicine), первичный рак легких обычно проявляется раздражением слизистой оболочки дыхательных путей, таким как кашель и окрашенная кровью мокрота, но в дальнейшем возможны поражения языка и дисфагия. Дисфагия, проявляемая в виде затрудненного глотания, может появиться из-за того, что опухоль сдавливает пищевод и глотку.
Другие симптомы рака легких. Врачи перечисляют следующие изменения.
- Кашель, длящийся минимум три недели.
- Охриплость голоса, она также может быть стойкой, длиться три недели и более.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Общая слабость, усталость.
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