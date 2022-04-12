Как проявляется рак легких: признаки в виде трех осложнений в состоянии языка

«Затрудненное глотание, поражения и боль в языке могут быть симптомами заболевания».

Кашель, длящийся минимум три недели.

Охриплость голоса, она также может быть стойкой, длиться три недели и более.

Непреднамеренная потеря веса.

Общая слабость, усталость.