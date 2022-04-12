Что такое ферритин и что он может рассказать о вашем здоровье?

«Прекрасный уровень гемоглобина и при этом катастрофически низкий или, наоборот, высокий ферритин — часто встречающееся явление. К сожалению, об этом не знают не только пациенты, но и большинство врачей. В поликлинике, проверив ваш гемоглобин, скажут, что все в порядке. При этом здоровье может находиться под угрозой. На 1 кг веса человека должно приходится 1 мкг/л ферртина в сыворотке крови. Если вы весите 70 кг, уровень феритина должен быть не ниже 70 мкг/л», — отмечает эксперт.

В последнее время многие заговорили о дефиците железа, ошибочно полагая, что показателем его нормы или нехватки является гемоглобин. На самом деле, при нехватке в организме железа гемоглобин снижается в последнюю очередь. Гораздо более объективный показатель — ферритин. Это своего рода «депо» железа в нашем организме.Главная задача железа в нашем организме — транспортировать к клеткам кислород. Если «такси» нет, кислород не едет. Кроме того, железо участвует в огромном количестве разных биохимических процессов, являясь частью многих ферментов.От железа напрямую зависит работа иммунной системы. Интерфероны, наши главные стражи в борьбе с вирусами, тоже активируются железом.Ну и самое главное — железо принимает участие в кроветворном процессе, поскольку является частью гемоглобина и входит в состав эритроцитов. Теперь понимаете, почему так важно знать свой ферритин?