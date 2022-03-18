Анализ крови: о чем сигнализирует низкий гемоглобин?

Эндокринолог Илья Магеря рассказал, почему важно периодически сдавать общий анализ крови и на что следует в первую очередь обратить внимание.





Эксперт отмечает, что один из самых важных показателей общего анализа крови — это гемоглобин.

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«Гемоглобин — самый известный белок в нашем организме. Его главная функция — перенос кислорода от лёгких к клеткам нашего организма, обмен его там на углекислый газ, и обратный транспорт углекислого газа от клеток к лёгким для выдоха», — рассказывает доктор.





Поскольку абсолютно всем клеткам необходим кислород, показатель гемоглобина — жизненно важный. Для мужчин норма — 14–15 г/дл; для женщин — 13–14 г/дл.





Низкие показатели свидетельствуют о дефиците железа, и могут быть предвестниками анемии. Также это симптом нехватки глицина, янтарной кислоты или низкого содержания белков в пище.

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Высокие показатели тоже не очень хороши. Иногда они даже опаснее. Завышенный гемоглобин косвенно указывает на болезни печени, сбои в работе щитовидки, аутоиммунные патологии. Также таким образом организм может сигнализировать о нехватке воды в ежедневном рационе.





К показателям гемоглобина привязаны эритроциты. Без этих клеток гемоглобин не сможет полноценно решать свои задачи. Эритроциты служат для гемоглобина транспортом и переносят его к другим клеткам. Нормальный показатель эритроцитов — 4,5-5 млн/мкл.