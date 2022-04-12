Кардиолог рассказала, какая овсянка полезнее для здоровья

«100 грамм овсяной крупы содержит белки (12,3 г), жиры (6,1 г), углеводы (59,5 г) и клетчатку (10,6 г). А еще железо, магний, фосфор, кальций, цинк и витамины (A, E, K, PP и группы B). Цельное зерно значительно полезнее, так как там сохранены все минералы и витамины, растительный белок и клетчатка», — поясняет эксперт.

Не зря овсянку так любят все кардиологи. Это базовый продукт для построения правильного рациона питания.Регулярно кушать овсянку рекомендуется людям с повышенными показателями холестерина. Присутствие овсянки в меню поможет снизить его. Овсянка улучшает работу желудка и очищает кишечник, укрепляет иммунную систему, снижает уровень сахара в крови.Но не стоит злоупотреблять овсяными хлопьями быстрого приготовления. В процессе обработки они теряют значительную часть полезных компонентов, также они более калорийны.Продукт содержит мало клетчатки и много крахмала, который преобразуется в сахар и повышает уровень глюкозы в крови. Также овсяная каша противопоказана людям с непереносимостью глютена.Для всех остальных регулярное употребление овсянки — отличная профилактика дефицита витаминов и минералов, способствует нормализации уровня вредного холестерина.