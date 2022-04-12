Кардиолог рассказала, какая овсянка полезнее для здоровья
Врач-кардиолог Диана Новикова рассказала о пользе регулярного употребления овсянки не только для сердца, но и для здоровья всего организма.
Не зря овсянку так любят все кардиологи. Это базовый продукт для построения правильного рациона питания.
«100 грамм овсяной крупы содержит белки (12,3 г), жиры (6,1 г), углеводы (59,5 г) и клетчатку (10,6 г). А еще железо, магний, фосфор, кальций, цинк и витамины (A, E, K, PP и группы B). Цельное зерно значительно полезнее, так как там сохранены все минералы и витамины, растительный белок и клетчатка», — поясняет эксперт.⠀
Регулярно кушать овсянку рекомендуется людям с повышенными показателями холестерина. Присутствие овсянки в меню поможет снизить его. Овсянка улучшает работу желудка и очищает кишечник, укрепляет иммунную систему, снижает уровень сахара в крови.
Но не стоит злоупотреблять овсяными хлопьями быстрого приготовления. В процессе обработки они теряют значительную часть полезных компонентов, также они более калорийны.
Продукт содержит мало клетчатки и много крахмала, который преобразуется в сахар и повышает уровень глюкозы в крови. Также овсяная каша противопоказана людям с непереносимостью глютена.
Для всех остальных регулярное употребление овсянки — отличная профилактика дефицита витаминов и минералов, способствует нормализации уровня вредного холестерина.
Диана Новикова
Здоровье
Врач-кардиолог, доцент медицинских наук, Член ESC🇪🇺
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