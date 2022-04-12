Косметика и сковородки увеличивают риск развития диабета у женщин
За счёт особых химических веществ, содержащихся в косметике и посуде с антипригарным покрытием, риск женщины столкнуться с диабетом увеличивается в два раза. К такому выводу пришли учёные из Университета Мичигана.
Женщины среднего возраста обладают повышенным риском диабета из-за так называемых «вечных химических веществ» в косметике и кухонной утвари с антипригарным покрытием. Исследователи обнаружили, что у таких представительниц прекрасного пола в крови отмечается повышенный показатель субстанций, намного повышающих вероятность развития опасного метаболического расстройства. Речь идёт о пер - и полифторалкильных веществах (ПФАС), которые как раз и называют «вечными», поскольку они созданы для того, чтобы никогда не расщепляться в условиях окружающей среды.
Существует приблизительно 5 000 различных разновидностей химических веществ, связанных с целым рядом проблем со здоровьем, включая гипертонию, родовые дефекты и рак. Последнее по времени исследование охватило чуть более 3 300 женщин предклимактерического возраста от 42 до 52, чью кровь начали брать на анализ ещё в период с 1996 по 1997 годы и продолжали это делать до 2017. Исследователи проверяли их на наличие различных химических компонентов, включая и ПФАС.
Повышенная концентрация этих веществ в сыворотке была связана с увеличением опасности диабета. Причем кумулятивное воздействие данных компонентов из разных источников было опаснее, чем единичное, как показало исследование. Это ещё одно подтверждение того, что посуда с антипригарным покрытием представляет немалый риск для нашего здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мичигана
Здоровье
публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США
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