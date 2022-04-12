Блокада кровеносных сосудов позволит вылечить всё
Один из последних способов лечения самых разных проблем от ожирения до боли в колене это блокада кровеносных сосудов. Данная процедура позволяет практически полностью прекратить снабжение кровью той или иной части тела.
Заблокированные кровеносные сосуды воспринимаются как опасная патология, поскольку именно они приводят к инфарктам и инсультам, уносящим миллионы жизней каждый год. Теперь врачи намеренно блокируют кровеносные сосуды в качестве части лечебной процедуры при артрите коленного сустава или проблемах с предстательной железой. Эта процедура называется эмболизацией артерий, она позволяет практически полностью приостановить снабжение кровью части тела, используя разного рода заслонки из специфических материалов.
Процедуру не назовёшь новой, эмболизация была создана в 1970 году американским врачом Чарльзом Доттером, который использовал специальную преграду в крови пациента для блокады артерий в животе, чтобы приостановить внутреннее кровотечение. С тех пор метод значительно эволюционировал, и теперь в качестве материалов для осуществления этой блокады активно используются различные крошечные пластиковые шарики, металлические катушки и тому подобные средства. Значительная привлекательность метода в том, что его можно проводить под местной анестезией, он имеет относительно мало побочных эффектов, позволяя получить доступ к частям тела, которые хирурги иногда не могут заполучить никаким другим способом.
Блокаду уже активно применяют для лечения доброкачественной гиперплазии простаты, которая часто возникает у мужчин с возрастом. Эмболизация артерий, снабжающих предстательную железу, становится всё более популярной. Она осуществляется с помощью катетера, через который вводятся тысячи микроскопических шариков размером не больше пылинки. Также эмболизацию изучают в качестве варианта лечения многих других заболеваний. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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