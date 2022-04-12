Жировая болезнь печени: гормон кисспептин может уменьшить повреждение печени
На сегодняшний день не существует лечения жировой болезни печени, но исследования Имперского колледжа Лондона могут проложить путь к будущему лекарству. В сотрудничестве с Университетом Рутгерса ученые исследовали, может ли гормон кисспептин играть роль в лечении.
Кисспептин — это естественный гормон, который контролирует репродуктивную систему и аспекты метаболизма. Более того, ранее было показано, что этот гормон усиливает активность мозга, связанную с влечением.
Исследование
Ученые обнаружили, что у мышей, получавших пищу с высоким содержанием жиров и сахара, не было рецептора кисспептина.Это означало, что мыши не могли реагировать на кисспептин и имели больше жира в печени по сравнению с контрольной группой. Напротив, когда мышам с НАСГ давали кисспептин в течение шести недель, фиброз печени и маркеры повреждения печени улучшались.
Профессор Валджит Дхилло предупредил, что НАСГ — запущенная форма неалкогольной жировой болезни печени — является «одной из основных причин печеночной недостаточности».
Ведущий автор исследования сказал:
«В настоящее время НАСГ лечится путем снижения веса и улучшения состояния при диабете. Однако необходимы «новые и эффективные способы лечения НАСГ».
Результаты этого совместного проекта показывают, что кисспептин не только снижает содержание жира в печени мышей, но и уменьшает фиброз печени, — сказал профессор Дхилло.
Если эффективность кисспептина будет доказана, он может предотвратить развитие печеночной недостаточности у людей с НАСГ.
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Валджит Дхилло
Здоровье
Эндокринолог и профессор эндокринологии и метаболизма в Имперском колледже Лондона.
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