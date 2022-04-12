Можно ли заниматься спортом, имея проблемы с сердцем?

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скандинавская ходьба

Врач-кардиолог Наталья Породенко рассказала, какими видами спорта можно заниматься людям с сердечными патологиями.⠀

Эксперт отмечает, что в сфере кардиологии трудно найти заболевание, которое бы накладывало полное табу на занятия спортом. Однако определенные ограничения все же существуют.

«Физические нагрузки противопоказаны при наличии таких заболеваний, как острый инфаркт, острый миокардит и опасные желудочковые аритмии. Однако даже у пациента с острым инфарктом через пару-тройку дней от начала начинаются занятия лечебной физкультурой. Конечно, это не штанга и бег, а повороты в постели, движения руками и ногами. Постепенно активность увеличивают», — говорит специалист.

Конечно, в острой фазе заболеваний ни о каких серьезных нагрузках не может быть и речи. А вот на этапе восстановления тренировки не только разрешаются, а даже настоятельно рекомендуются. Начинать можно с бега, плавания, ходьбы или велосипедных прогулок.

Обычная ходьба вообще не имеет никаких противопоказаний и будет полезна всем. В последнее время все большую популярность приобретает скандинавская ходьба. При невысоких нагрузках она показывает прекрасный результат.

Со временем от ходьбы можно переходить к бегу. Сначала трусцой, а потом постепенно увеличивая скорость и время пробежек. Во время занятий важно контролировать пульс и давление.
Наталья Породенко
Наталья Породенко
Здоровье
Врач-кардиолог, терапевт
Теги : Наталья Породенко, сердце, ходьба