Можно ли заниматься спортом, имея проблемы с сердцем?

«Физические нагрузки противопоказаны при наличии таких заболеваний, как острый инфаркт, острый миокардит и опасные желудочковые аритмии. Однако даже у пациента с острым инфарктом через пару-тройку дней от начала начинаются занятия лечебной физкультурой. Конечно, это не штанга и бег, а повороты в постели, движения руками и ногами. Постепенно активность увеличивают», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что в сфере кардиологии трудно найти заболевание, которое бы накладывало полное табу на занятия спортом. Однако определенные ограничения все же существуют.Конечно, в острой фазе заболеваний ни о каких серьезных нагрузках не может быть и речи. А вот на этапе восстановления тренировки не только разрешаются, а даже настоятельно рекомендуются. Начинать можно с бега, плавания, ходьбы или велосипедных прогулок.Обычная ходьба вообще не имеет никаких противопоказаний и будет полезна всем. В последнее время все большую популярность приобретает скандинавская ходьба. При невысоких нагрузках она показывает прекрасный результат.Со временем от ходьбы можно переходить к бегу. Сначала трусцой, а потом постепенно увеличивая скорость и время пробежек. Во время занятий важно контролировать пульс и давление.