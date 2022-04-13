Люди с аллергией подвергаются большему риску психических расстройств

«люди с заболеваниями, связанными с аллергией, чаще страдают психическими расстройствами».

Весной обостряется подверженность сенной лихорадке (поллиноз), при которой возникают аллергическая реакции на аллергены, находящиеся вне помещения, характеризующиеся кожным зудом, заложенностью носа или насморком. Ранние исследования показывали, что люди с поллинозом чаще страдают от других состояний, вызываемых аллергией, таких как астма, экзема, пищевая аллергия. Но также учеными получены данные о том, что люди с аллергией подвергаются большему риску психических нарушений. Как пишет журнал Brain Behavior and Immunity,В частности, с подверженностью психическим расстройствам ассоциируется экзема. Ученые констатируют: среди людей, страдающих экземой, наблюдается повышенная заболеваемость депрессией, шизофренией, склонность к тревоге.Что касается других проявлений аллергии – астмы, сенной лихорадки – их наличие исследователи связывают с большим риском шизофрении, депрессии, биполярного расстройства.Исследование, показавшее это, проводилось с участием более 46 000 человек. За 15-летний период наблюдений у каждого десятого участника с аллергическим заболеванием (10,8%) развилось психическое расстройство. Исследование было начато после того, как клинические данные, собранные практикующими врачами, показали: среди людей с аллергией часто встречаются случаи психических расстройств. Специалисты полагают, что такая связь может обусловливаться воспалением, вызванным аллергией. Предыдущие исследования также отмечали более высокую частоту воспаления среди пациентов с тревогой и депрессией. В свою очередь, поллиноз представляет собой связанное с аллергией воспаление носовых ходов, горла и глазных оболочек. Близость участков воспаления к мозгу может повышать риск того, что он тоже пострадает, и это приведет к неблагоприятным изменениям в психике. Ученые отмечают: они получили убедительные доказательства того, что наличие любой из форм астмы, экземы, сенной лихорадки увеличивает риск депрессии, биполярного расстройства и невротизма.Ранее портал MedikForum.ru писал о связи между стрессом и повышенным артериальным давлением