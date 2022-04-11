«Стресс не обязательно плох сам по себе, в краткосрочных обстоятельствах он даже бывает полезным, становясь своеобразной тренировкой для мобилизационных ресурсов организма. Но слишком много стресса может способствовать повышению артериального давления», - констатируют ученые.

Повышенное артериальное давление или гипертонию часто называют «тихим убийцей», поскольку данное нарушение может не проявляться каким-либо заметными симптомами. Это, в свою очередь, увеличивает риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы или инсульты.Артериальное давление (АД) определяется как сила, действующая на стенки кровеносных сосудов и органов тела, когда кровь перекачивается сердцем. Показания давления между 120/80 и 140/90 могут означать, что вы подвергаетесь риску развития гипертонии, которая наверняка разовьется, если вы не предпримете шаги, чтобы держать кровяное давление под контролем.Может ли стресс стать причиной повышенного давления?Стресс характеризуется ощущением сильного психического или эмоционального напряжения. Медики отмечают, что люди по-разному реагируют на стресс, поэтому ситуация, которая кажется разрушительной для одного человека, другого может мотивировать мобилизовать свои силы для решения проблемы.Специалисты отмечают, что затяжной или хронический стресс может вести к перенапряжению нервной системы и ее истощению – с такой проблемой человек становится физически не способен справляться даже с обыденными, рутинными нагрузками. Кроме того, в этих обстоятельствах усиливается склонность к поведению, усугубляющему риски разных осложнений со здоровьем, включая повышение АД – в частности, к неправильному питанию, употребление табака или алкоголя.Британский кардиологический фонд напоминает, что единственным эффективным способом узнать, является ли артериальной давление повышенным, – это измерить его. Всем взрослым людям старше 40 лет особенно важно знать о своих показателях АД и периодически проверять их.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое нарушение делает кровь человека густой и склонной к слипанию в тромбы.