Долгосрочная потеря обоняния из-за ковида связана с повреждением мозга
Потеря обоняния или нарушение восприятия запахов была определена как один из ключевых симптомов коронавируса на начальных этапах пандемии. Однако есть свидетельства того, что симптомы исчезли по мере развития вируса. Стремясь понять механизмы, лежащие в основе обонятельных изменений, исследователи подробно изучили слизистую оболочку носовой полости.
Однако для нового исследования ученые решили копнуть глубже и изучить ткани внутри мозга.
Исследование предупреждает, что заражение вирусом связано с повреждением той части мозга, которая контролирует обоняние. Свой вывод ученые сделали на основании исследования 23 умерших пациентов с COVID-19, которых сравнили с контрольной группой из 14 умерших без COVID-19.
Ведущий автор исследования Ченг-Ин Хо, доктор медицинских наук, доцент Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, написал:
«Поразительная аноксическая патология в некоторых случаях указывает на то, что обонятельная дисфункция при COVID-19 может быть тяжелой и постоянной. Результаты показывают, что повреждение, вызванное Covid, может распространяться за пределы носовой полости и затрагивать мозг. Мы хотели сделать шаг вперед, чтобы увидеть, как инфекция Covid повлияла на обоняние».
Из посмертной ткани головного мозга, легких и других органов были извлечены ткани для анализа. Результаты показали более высокую распространенность поврежденных клеток крови и аксонов — кабеля, передающего импульсы между нейронами — в мозгу пациентов с Covid.
Команда также обнаружила, что повреждение аксонов было примерно на 60 процентов более выраженным у пациентов с Covid, в то время как повреждение микроскопических кровеносных сосудов у этих пациентов было на 36 процентов более серьезным.
Исследователи отметили, что повреждение аксонов у некоторых пациентов предполагает, что потеря обоняния, вызванная Covid, может быть серьезной и необратимой.
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Ченг-Ин Хо
Здоровье
Доктор медицинских наук, доцент Медицинской школы Университета Джона Хопкинса.
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