Долгосрочная потеря обоняния из-за ковида связана с повреждением мозга

«Поразительная аноксическая патология в некоторых случаях указывает на то, что обонятельная дисфункция при COVID-19 может быть тяжелой и постоянной. Результаты показывают, что повреждение, вызванное Covid, может распространяться за пределы носовой полости и затрагивать мозг. Мы хотели сделать шаг вперед, чтобы увидеть, как инфекция Covid повлияла на обоняние».

Однако для нового исследования ученые решили копнуть глубже и изучить ткани внутри мозга.Исследование предупреждает, что заражение вирусом связано с повреждением той части мозга, которая контролирует обоняние. Свой вывод ученые сделали на основании исследования 23 умерших пациентов с COVID-19, которых сравнили с контрольной группой из 14 умерших без COVID-19.написал:Из посмертной ткани головного мозга, легких и других органов были извлечены ткани для анализа. Результаты показали более высокую распространенность поврежденных клеток крови и аксонов — кабеля, передающего импульсы между нейронами — в мозгу пациентов с Covid.Команда также обнаружила, что повреждение аксонов было примерно на 60 процентов более выраженным у пациентов с Covid, в то время как повреждение микроскопических кровеносных сосудов у этих пациентов было на 36 процентов более серьезным.Исследователи отметили, что повреждение аксонов у некоторых пациентов предполагает, что потеря обоняния, вызванная Covid, может быть серьезной и необратимой.Ранее Медикфорум писал о признака больной щитовидной железы.