Нездоровая щитовидка: 5 признаков могут говорить о болезни железы
Когда щитовидная железа становится нездоровой, это может вызывать разного рода проблемы, как с внешним видом, так и с психикой.
По словам врачей, некоторые признаки могут говорить о том, что щитовидная железа человека является нездоровой – ее работа по производству гормонов замедлилась или же, наоборот, перешла в разряд гиперфункций. Наиболее распространенные болезни железы – это гипотиреоз и гипертиреоз: в первом случае щитовидка вырабатывает недостаточно гормонов, во втором – синтезирует их в избытке.
На нездоровую щитовидную железу могут указывать некоторые признаки. Вот на что специалисты рекомендуют обращать внимание.
Изменение внешнего вида. Ухудшается состояние кожи, волос, возникает одутловатость в лице, припухлость у шеи.
Нестабильная психика. При гипертиреозе человек становится склонным к беспокойству, нервозности, чрезмерной раздражительности, при гипотиреозе – к депрессивным состояниям.
Колебания веса. Когда развивается гипотиреоз, в организме падает уровень гормона тироксина – с этим связана прибавка в весе, которую бывает трудно объяснить какими-то внешними причинами. В случае гипертиреоза вес может снижаться несмотря на хороший аппетит.
Нарушенная терморегуляция. Людей с гипертиреозом нередко одолевает ощущение жара, тогда как гипотиреоз способствует повышенной зябкости, ознобу. Эти ощущения могут возникать вне всякой связи с температурой окружающей среды.
Потеря тонуса. Постоянная утомляемость, слабость, вялость, а также проблемы с засыпанием тоже являются возможным указанием на нездоровую щитовидку.
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