Молодой человек повредил лёгкие из-за мастурбации
20-летний житель Швейцарии оказался в реанимации после получения довольно редко встречающейся травмы лёгких. Самое удивительное, что она произошла в результате интенсивной мастурбации.
Молодой пациент из Швейцарии был госпитализирован после удивительно редко встречающегося несчастного случая в результате мастурбации. Медики даже настаивает, что случай этого парня вообще единственный в таком роде. Имя пострадавшего, по понятным причинам не называется, но сообщается, что он перенес редчайшее повреждение легких, которое может в некоторых случаях происходить из-за очень интенсивных физических нагрузок или резкого, сотрясающего все тело кашля. Парень провёл одну ночь в реанимационном отделении, а потом ещё три дня в больнице, пока врачи пытались облегчить боль, вызванную застрявшим в теле воздухом.
Пострадавшего доставили в приёмное отделение после возникновения резкой боли в области груди и одышки. Он рассказал, что проблема появилась в тот момент, когда молодой человек самоудовлетворялся в постели. К моменту прибытия в больницу лицо несчастного отекло, а сам он производил хрустящие звуки, которые расходились от шеи и до области рук. Врачи диагностировали расстройство под названием спонтанный пневмомедиастинум, при котором происходит утечка воздуха из лёгких. Впоследствии этот воздух как бы застревает в ребрах.
Медики не уверены каким образом произошла этот травма, но если они и случаются, то чаще всего именно у молодых мужчин. В нынешнем случае застрявший воздух распространился по телу и даже достиг черепа. А при наиболее экстремальных вариантах он может вызвать и коллапс лёгких. В медицинской литературе встречается всего лишь несколько описаний данной травмы, произошедшей во время секса, но никогда при мастурбации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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