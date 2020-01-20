У 25-летнего парня аллергия к собственной сперме
У этого молодого человека выработался своего рода страх перед оргазмами, поскольку он страдал от довольно редкой аллергии на собственную сперму. В результате, ему помогли вылечиться уколы тестостерона.
25-летний житель штата Массачусетс, чьё имя не называется, столкнулся с редкой аллергией на собственные сперматозоиды. Молодой человек ненавидел оргазмы, поскольку после них он ощущал приступы тревожности, мышечную слабость, спутанность сознания и сильнейшую усталость. Причём эти симптомы настолько негативно действовали на самочувствие парня, что он нередко воздерживался даже от мастурбации. А когда занимался сексом со своими партнерами, то предпочитал не доходить до оргазма.
Тщательное врачебное обследование выявило у него редкий синдром посторгазмической болезни. Ее симптомы могут сохраняться до двух недель после оргазма, порой они развиваются немедленно или начинаются с задержкой в два-три дня. К счастью, молодому человеку помогли после того, как он прошел через инъекции для повышения уровня гормона тестостерона. До этого парень избегал общения и порой из-за приступов синдрома отказывался ходить на работу или университет.
Молодой человек рассказал, что, в среднем, он позволял себе один оргазм в 8-12 недель. Его расстройство началось в 18 лет. Как правило, аллергия на сперматозоиды у мужчины возникает в результате контакта с ними, либо из-за гормональной вспышки, которая происходит во время оргазма. Точная причина синдрома не установлена, но ученые полагают, что от него страдает гораздо больше мужчин, чем те, кто официально обращается за помощью. Сам молодой человек проходил через лечение антидепрессантами и антипсихотиками, пока не попал к опытным урологам, которые выявили низкий уровень тестостерона. Когда гормон довели до нормы, все симптомы у парня исчезли. Его историю сообщает журнал Urology Case Reports. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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