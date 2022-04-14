У половины молодых людей в прошлом году были проблемы с психикой
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что на средину 2021 года 48% молодых людей имели какие-либо проблемы с психическим здоровьем. При этом каждый третий из них не мог получить адекватного доступа к психиатрической терапии.
Новое исследование ученых из Калифорнии показывает, какой огромный размах приобрели проблемы с психикой у молодых людей из-за пандемии. Почти половина имела те или иные проблемы с психическим здоровьем к середине прошлого года, более трети из этих молодых людей не получали адекватной психотерапии. В сферу внимания учёных попали 2 809 американцев в возрасте от 18 до 25 лет. При этой выборке соблюдалась репрезентативность, данные собирались с июня по начало июля 2021 года. Они включали, в том числе, статистику по обращениям за психиатрической помощью, а также неудовлетворённые потребности в психотерапии.
48% молодых людей имели проблемы с психическим здоровьем, а из них 39% принимали те или иные рецептурные препараты или проходили через психотерапию. 36% не получали адекватной помощи от психологов и психотерапевтов. Авторы исследования называют полученные цифры, сообщающие о недостатке адекватной психологической помощи, несколько удивительными. Поскольку только треть молодых людей, имевших эти проблемы с психикой, получали помощь, то было бы логично обнаружить уровень неудовлетворённости у оставшихся двух третей. Однако этого не произошло.
Возможно эти молодые американцы с различными психологическими симптомами не считали их достаточно серьёзными для получения профессионального лечения, либо просто боялись определённой стигматизации, поскольку к людям, которым требуется психиатрическая помощь, общество относится довольно настороженно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Франциско
Здоровье
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