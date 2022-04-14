Проведено самое большое в мире исследование о доброте
Более 60 000 человек приняли участие в исследовании учёных из Университета Сассекса на тему доброты. И вот теперь его итоги представили на радио BBC.
На британской радиостанции вышла серия программ под названием «Анатомия доброты». Она базируется на результатах самого крупного в мире исследования на тему доброты. В нём приняли участие несколько десятков тысяч человек. Исследование показало, что именно мешает людям проявлять доброту, если они хотят это делать, и как совершать добрые поступки. Было установлено, что сама доброта - это тема, которая в академической научной литературе не получила должного внимания.
Три четверти респондентов в ходе исследования рассказали, что их близкие друзья или родственники демонстрировали в отношении них добрые поступки, причём довольно часто, либо вообще постоянно. 43% признали, что кто-то был добр к ним в течение последнего дня перед опросом. Причём доброту, получаемую этими людьми, никак нельзя было назвать экстраординарным актом щедрости или самопожертвования. Иногда им просто давали стакан чая. Но и такие простые поступки, вроде придержания двери перед женщиной либо обыкновенной улыбки положительно сказывались на психике не только тех, кто эти улыбки видел, но и тех, кто улыбался.
А это может объяснить, почему две трети респондентов полагают, что пандемия сделала людей более добрыми. Теперь одни люди гораздо чаще ходят в магазины и помогают другим, кто-то приобретает лекарства и ухаживает за больными, кто-то проверяет одиноких людей, и всё это имеет огромное значение. В целом, исследование показало, что 39% людей ощущали уровень доброты в течение своей жизни приблизительно на одном показателе, а у 36% он снижался. Пандемия, судя по всему, нарушила этот рисунок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сассекса
Здоровье
государственный исследовательский университет, расположенный в Фалмере, Восточный Сассекс, Англия
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