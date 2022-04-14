Нутрициолог рассказала, что такое псиллиум и чем он полезен для организма

«Псиллиум — это растительное средство, которое представляет собой шелуху семян подорожника. Она на 80% состоит из клетчатки. При этом в ней практически нет усваиваемых углеводов и жиров. Растворимая клетчатка, которой богат псиллиум, в первую очередь важна для здоровья кишечника», — отмечает эксперт.

Окружающая нас природа буквально на каждом шагу предлагает нам эффективные натуральные средства для лечения и профилактики многих заболеваний. Псиллиум — одно из них. Однако мало кто о нем знает.Главное отличие псиллиума в способности притягивать воду, трансформируя ее в киселеобразную массу, похожую на гель. Мягко обволакивает стенки кишечника, псиллиум замедляет пищеварительные процессы, способствует очищению. Огромный бонус — в результате этого влияния всасывается гораздо меньше сахара.Также псиллиум работает, как пребиотик, благотворно влияя на микрофлору, вырабатывая масляную кислоту. Именно она является основным источником питания для клеток кишечника.Из-за медленной ферментации псиллиум способствует уменьшению газообразования в кишечнике и является эффективной профилактикой метеоризма.В день достаточно всего двух столовых ложек шелухи, разведенных в воде, чтобы удовлетворить потребности организма в растворимой клетчатке. И множество положительный побочных эффектов бонусом.