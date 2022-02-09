Повышенное давление: определенный тип клетчатки может значительно снижать его показатели

«Псиллиум может позитивно влиять на сердце, укрепляя его, снижая кровяное давление, улучшая уровень липидов. Он связывается с жирами и желчными кислотами, помогая организму выводить их из организма. В процессе замены этих потерянных желчных кислот печень использует холестерин для производства большего количества. В результате уровень холестерина в крови снижается», - рассказали медики.

Повышенное давление часто оценивается врачами как предвестник других серьезных заболеваний, включая сердечный приступ или инсульт. Между тем, высокий уровень АД можно снизить, внеся определенные изменения в рацион – например, начав употреблять продукты, которые помогают не только при гипертонии, но и при снижении уровня холестерина.По словам специалистов из организации Blood Pressure UK, есть исследовательские данные, которые показывают, что прием растворимой клетчатки помогает улучшать показатели артериального давления и содержания холестерина. В частности, очень полезен такой тип клетчатки, как псиллиум – его потребление может помочь снизить риск сердечных заболеваний, считают эксперты.В одном из исследований эффект снижения уровня «плохого» холестерина ЛПНП был зафиксирован после приема шести граммов псиллиума ежедневно в течение шести недель. Кроме того, было установлено, что благодаря потреблению этого вида клетчатки в организме повышается уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, который помогает кровеносным сосудам очищаться от «плохого» холестерина.Дополнительно ученые сообщают, что псиллиум действует как пребиотик и способствует развитию здоровых кишечных бактерий, препятствует появлению запоров, помогает нормализовать уровень сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием яблочного уксуса помогает снижать уровень сахара в крови.