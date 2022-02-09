Повышенное давление: определенный тип клетчатки может значительно снижать его показатели
Исследования показали, что употребление растворимой клетчатки, конкретно псиллиума, улучшает контроль артериального давления, помогает снижать его высокие показатели.
Повышенное давление часто оценивается врачами как предвестник других серьезных заболеваний, включая сердечный приступ или инсульт. Между тем, высокий уровень АД можно снизить, внеся определенные изменения в рацион – например, начав употреблять продукты, которые помогают не только при гипертонии, но и при снижении уровня холестерина.
По словам специалистов из организации Blood Pressure UK, есть исследовательские данные, которые показывают, что прием растворимой клетчатки помогает улучшать показатели артериального давления и содержания холестерина. В частности, очень полезен такой тип клетчатки, как псиллиум – его потребление может помочь снизить риск сердечных заболеваний, считают эксперты.
«Псиллиум может позитивно влиять на сердце, укрепляя его, снижая кровяное давление, улучшая уровень липидов. Он связывается с жирами и желчными кислотами, помогая организму выводить их из организма. В процессе замены этих потерянных желчных кислот печень использует холестерин для производства большего количества. В результате уровень холестерина в крови снижается», - рассказали медики.
В одном из исследований эффект снижения уровня «плохого» холестерина ЛПНП был зафиксирован после приема шести граммов псиллиума ежедневно в течение шести недель. Кроме того, было установлено, что благодаря потреблению этого вида клетчатки в организме повышается уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, который помогает кровеносным сосудам очищаться от «плохого» холестерина.
Дополнительно ученые сообщают, что псиллиум действует как пребиотик и способствует развитию здоровых кишечных бактерий, препятствует появлению запоров, помогает нормализовать уровень сахара в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием яблочного уксуса помогает снижать уровень сахара в крови.
Blood Pressure UK
ЗОЖ
благотворительная организация в Великобритании, специализирующаяся на поддержке пациентов с гипертонией
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