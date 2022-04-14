Витамин Е увеличивает эффективность лечения рака

"Это исследование расширяет наше понимание факторов, которые могут влиять на реакцию на иммунотерапию», — сказал соответствующий автор Дихуа Ю, доктор медицины, временно исполняющий обязанности председателя отдела молекулярной и клеточной онкологии. «Мы продемонстрировали, что витамин Е может активизировать представление антигена дендритных клеток посредством ингибирования SHP1".

Витамин Е связан с улучшенными ответами иммунотерапии