Витамин Е увеличивает эффективность лечения рака
Сочетая ретроспективный анализ клинических записей с углубленными лабораторными исследованиями, исследователи из Онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского университета обнаружили, что витамин Е может усиливать реакции иммунотерапии, стимулируя активность дендритных клеток в опухоли.
Исследователи продемонстрировали, что витамин Е напрямую связывается и блокирует активность белка контрольной точки SHP1 в дендритных клетках, что увеличивает представление антигена и запускает Т-клетки для противоопухолевого иммунного ответа. Результаты указывают на возможные новые терапевтические подходы для улучшения результатов иммунотерапии, включая комбинации с витамином Е, а также прямое воздействие на SHP1 в дендритных клетках.
"Это исследование расширяет наше понимание факторов, которые могут влиять на реакцию на иммунотерапию», — сказал соответствующий автор Дихуа Ю, доктор медицины, временно исполняющий обязанности председателя отдела молекулярной и клеточной онкологии. «Мы продемонстрировали, что витамин Е может активизировать представление антигена дендритных клеток посредством ингибирования SHP1".
Эти результаты показывают, что дендритные клетки, обработанные витамином Е или заглушенные SHP1, и внеклеточные везикулы, полученные из дендритных клеток, могут быть разработаны в качестве мощных иммунотерапевтических средств для будущих клинических применений.
Витамин Е связан с улучшенными ответами иммунотерапии
Ингибиторы иммунных контрольных точек, тип иммунотерапии, обеспечивают длительные ответы для многих пациентов с раком, но не всем они приносят пользу. Необходимо понимать эти разнообразные ответы, чтобы улучшить результаты для большего числа пациентов.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, полезных для печени.
Дихуа Ю (Dihua Yu)
Здоровье
Доктор медицины, временно исполняющий обязанности председателя отдела молекулярной и клеточной онкологии в Anderson Cancer Center.
Оставить комментарий