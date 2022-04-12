Терапевт Петрик: два популярных вида продуктов могут вызывать ожирение печени
Врач предупредил, что пристрастие к еде, насыщенной быстро усваиваемыми углеводами, может способствовать ожирению печени.
Из пояснений врача общей практики Михаила Петрика следует, что слишком активное потребление некоторых продуктов повышает риск возникновения жирового гепатоза – патологического состояния, означающего чрезмерное содержание жира в тканях печени. Особенно опасной в этом плане является любовь к продуктам, содержащим насыщенный жир, – популярным у россиян колбасе и сосискам, мороженому, мясу, жирным молочным продуктам.
«У любителей пищи, богатой животными жирами, развитие жирового гепатоза проходит на 50 процентов быстрее, чем у остальных», - предупредил Петрик.
Другой популярный вид продуктов, способных вызывать ожирение печени, – те, что насыщены «быстрыми» рафинированными углеводами. В первую очередь, это разнообразные сласти готового производства (особенно такие, чей состав содержит фруктозу), изделия из белой пшеничной муки.
«Пациенты, в рационе которых преобладают выпечка, макароны, сладости и сладкие фрукты, на 33 процента чаще страдают от жирового гепатоза», - уточнил терапевт.
Петрик добавил, что оздоровлению печени способствуют продукты с высоким уровнем жирных ненасыщенных кислот – это растительные нерафинированные масла, орехи, авокадо.
В то же время, подчеркнул врач, во избежание ожирения печени важно не переедать в принципе – полезными продуктами также.
Ранее портал MedikForum.ru писал о проблеме такого сезонного заболевания как весенний гастрит.
Михаил Петрик
ЗОЖ
специалист ультразвуковой диагностики, терапевт
Оставить комментарий