Терапевт Петрик: два популярных вида продуктов могут вызывать ожирение печени

«У любителей пищи, богатой животными жирами, развитие жирового гепатоза проходит на 50 процентов быстрее, чем у остальных», - предупредил Петрик.

«Пациенты, в рационе которых преобладают выпечка, макароны, сладости и сладкие фрукты, на 33 процента чаще страдают от жирового гепатоза», - уточнил терапевт.