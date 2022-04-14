Невролог Кармацкий рассказал о разрушительном действии стресса на поджелудочную железу

«Именно постоянный стресс является причиной заболевания органа. Не алкоголь уничтожает поджелудочную, а алкоголики являются алкоголиками, потому что живут в постоянном стрессе, а стресс уничтожает поджелудочную», - высказался Кармацкий.

«Сахар, жиры и алкоголь – это всего один процент влияния на наш организм. Остальные 99 процентов – это наш головной мозг», - рассказал врач.

«Плохо оттекает желчь, ферменты не работают, ничего не переваривается, и возникает вздутие с кучей других симптомов», - сказал об этом невролог.