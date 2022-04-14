Невролог Кармацкий рассказал о разрушительном действии стресса на поджелудочную железу
Невролог Тимофей Кармацкий заметил, что люди, которые длительное время испытывают стресс, подвергаются высокому риску болезней поджелудочной железы.
Врагом поджелудочной железы обычно называют алкоголь, однако врач считает, что более существенным негативным фактором является стресс, прежде всего, длительный.
«Именно постоянный стресс является причиной заболевания органа. Не алкоголь уничтожает поджелудочную, а алкоголики являются алкоголиками, потому что живут в постоянном стрессе, а стресс уничтожает поджелудочную», - высказался Кармацкий.
Невролог утверждает, что разные участки железы могут страдать от разных видов стресса. Также Кармацикй заметил, что негативное влияние, оказываемое на организм вредными привычками, нездоровой едой, составляет лишь некоторую часть – гораздо более существенным является действие того дисбаланса, который происходит в работе ЦНС, головного мозга. Его следствием становится повышение уровня стрессовых гормонов, с которым тесно связаны риски воспаления.
«Сахар, жиры и алкоголь – это всего один процент влияния на наш организм. Остальные 99 процентов – это наш головной мозг», - рассказал врач.
Кармацкий заметил, что в некоторых случаях узнать возникшую патологию поджелудочной железы можно по нарушению пищеварения.
«Плохо оттекает желчь, ферменты не работают, ничего не переваривается, и возникает вздутие с кучей других симптомов», - сказал об этом невролог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к фруктам может плохо сказываться на состоянии печени.
Тимофей Кармацкий
Здоровье
врач-невролог
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