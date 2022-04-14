Врач Дианова предупредила о способности фруктов вызывать ожирение печени
По словам врача гастроэнтеролога Нурии Диановой, неправильное употребление фруктов или переедание ими могут способствовать ожирению печени.
В своем комментарии врач Нурия Дианова предупредила, что употребление большого количества фруктозы негативно влияет на печень. Учитывая это, следует всегда умеренно есть фрукты – при бесконтрольном поедании они проявляют способность вызывать ожирение печени.
«Если съесть слишком много фруктов за один прием пищи, больше 200 граммов, это приведет к тому, что в организм поступит большое количество фруктозы», - сказала Дианова в разговоре с «Москва 24», добавив, что для печени это вредно.
Медик подчеркнула, что печень «начинает страдать», когда в ней скапливаются излишки фруктозы. Не только фрукты, но и продукты, содержащие ее в виде сахарозаменителя, должны употребляться в пищу крайне осторожно. В противном случае, орган подвергнется процессу жироотложения, это чревато развитием неалкогольной жировой болезни печени, которая повышает риск опасных и тяжелых осложнений в ее работе.
Также ожирению печени может способствовать пристрастие к промышленно переработанным продуктам, дополнительно сообщила эксперт. В такие продукты их производителями щедро добавляются разнообразные искусственные добавки и консерванты – все это лишь перегружает печень, нарушает ее нормальное функционирование.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что плохое состояние печени можно узнать по состоянию глаз.
Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
Оставить комментарий