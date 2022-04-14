Лишний вес у ребенка: психосоматика проблемы

«Беспричинного набора веса у активного и здорового ребенка не бывает! Какими могут быть психосоматические причины набора лишнего веса? Одна из популярных — нехватка любви, нежности и проявления любви через контактность: поглаживание, поцелуи, обнимашки. Иногда мы видим все это в комплексе, а иногда не хватает лишь одного компонента», — считает специалист.

Сегодня огромное количество детей страдает от лишнего веса. Эксперт уверена, что дело не только в неправильном питании. Есть и психологические причины.Также к психологическим причинам лишнего веса у детей можно отнести строгость одного или двоих родителей, предвзятое отношение к ребенку с их стороны, постоянная критика.Отношения между родителями тоже напрямую сказываются на ребенке. Например, отец может проявлять жестокость не к сыну или дочери, а к матери. Но в теле ребёнка обязательно «проявится» защитная реакция в виде оболочки из лишних кг.Гиперконтроль или гиперопека над ребенком, равно как и игнорирование по отношению к нему, также могут быть чреваты последствиями в виде лишнего веса. Таким образом ребенок будет пытаться как бы отгородиться, расширить свои личные границы. Крайне важно, чтобы у ребенка в доме было свое личное пространство, особенно начиная с трехлетнего возраста.