Что делать, если не получается набрать вес?

«Чтобы набрать вес, нужно чтобы наш желудочно-кишечный тракт работал в оптимальном режиме. Даже самый идеальный и сбалансированный рацион питания, составленный диетологом или гастроэнтерологом, не даст ожидаемого результата, если организм не способен усвоить то, чем вы его кормите», — объясняет эксперт.

Пока одни борются с лишними килограммами и прикладывают неимоверные усилия, чтобы сбросить лишний вес, другие мечтают прибавить хотя бы парочку килограммов.Именно поэтому так важно детально изучить историю пациента и понять все нюансы его организма.⠀К примеру, кто-то испытывает острый дефицит белка. Это значит, что без насыщения рациона белками прибавить в весе не удастся. Овощами компенсировать не получится, сколько бы вы их не съели. Просто потому, что в них нет белка.Однако есть масса других нюансов, которые нужно учитывать, рассчитывая норму КБЖУ для пациента, особенно в случаях, когда есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.Первое и самое главное условие при решении проблемы недостаточного веса — понять, почему организм отказывается усваивать белок (если, конечно, он есть в рационе) и постепенно увеличивать его потребление.В случае замены натурального белка на аналоги (к примеру, протеиновые коктейли), необходимо учитывать все имеющиеся противопоказания. А для этого их надо знать. К примеру, такими противопоказаниями могут быть аутоиммунные заболевания или нехватка лактазы.