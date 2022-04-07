Диетолог объяснила, почему так много детей страдает от ожирения и диабета

«Если ваш малыш серьезно опережает сверстников по весу, это повод задуматься. Это не очень хорошая тенденция, но в последнее время она стала популярной — на каждую вторую консультацию приходят пациенты с детским ожирением», — говорит специалист.

Эксперт рекомендует всем родителям не просто внимательно присматриваться к своим детям, а вести наблюдение в перспективе: какая динамика роста, не набирает ли ребенок лишние кг?С чего начать наблюдение? Обращайте внимание на то, что ребенок предпочитает в еде. Есть ли в его рационе достаточное количество белков и жиров (мясо, рыба, яйца). Если у ребенка уже есть лишний вес, скорее всего, он любит сладкое и мучное.Если с питанием все в порядке, но проблемы все равно есть, возможно есть сбои в работе ЖКТ — пищеварительная система просто не успевает переваривать еду, и тогда организм ребенка интуитивно переходит на быстрые углеводы, что тоже не есть хорошо.Еще одна распространенная проблема — паразиты, оккупировавшие кишечник. Это именно они постоянно просят глюкозу, отсюда желание сладкого. Это один из главных признаков детского паразитоза. Ребенок кормит паразитов, а сам набирает вес и постепенно приобретает сахарный диабет.Первым делом нужно отрегулировать питание. Причем сделать это не разовой акцией, а ввести в качестве постоянной привычки, иначе устойчивого результата достичь не получится. Со временем у ребенка появится здоровый аппетит, пропадет тяга к сладкому и придет в норму вес.