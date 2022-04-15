Длительное употребление парацетамола связано со смертельным раком почки

«Данные продемонстрировали связь между препаратом и повышенным риском развития почечно-клеточного рака, а другие данные отношения не продемонстрировал. У нас есть возможность дополнительно изучить потенциал, связанный с тремя проспективными когортами, с многолетними данными об использовании аспирина, неаспириновых НПВП и ацетаминофена. Учитывая, что эти анальгетики являются наиболее потребляемыми безрецептурными препаратами во всем мире, важно, чтобы мы понимали все их риски и преимущества».

Однако существует общее мнение, что НПВП в малых дозах эффективны, пока сердце, почки и кишечник находятся в хорошем состоянии. Передозировка несет риск серьезного повреждения печени, что иногда может привести к трансплантации или смерти.Это происходит, когда таблетка расщепляется до того, как она выводится с мочой, когда она может быть преобразована в токсичный побочный продукт. Результаты недавнего метаанализа показали, что парацетамол также может быть связан со смертельным исходом от рака почки.сказала:Исследователи оценили связь между ацетаминофеном и частотой тотальной и фатальной почечно-клеточной карциномы, используя данные, полученные в ходе последующего исследования медицинских работников и исследования здоровья медсестер.Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.