Длительное употребление парацетамола связано со смертельным раком почки
Парацетамол, также известный как ацетаминофен, является одним из наиболее часто назначаемых лекарств в мире. Его универсальность предполагает, что препарат безопасен и эффективен при приеме в правильной дозе. Но появляется все больше доказательств того, что хроническое употребление таблеток может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Согласно последним данным, препарат может быть связан со смертельным раком почки.
Однако существует общее мнение, что НПВП в малых дозах эффективны, пока сердце, почки и кишечник находятся в хорошем состоянии. Передозировка несет риск серьезного повреждения печени, что иногда может привести к трансплантации или смерти.
Это происходит, когда таблетка расщепляется до того, как она выводится с мочой, когда она может быть преобразована в токсичный побочный продукт. Результаты недавнего метаанализа показали, что парацетамол также может быть связан со смертельным исходом от рака почки.
Ребекка Э. Графф, доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сказала:
«Данные продемонстрировали связь между препаратом и повышенным риском развития почечно-клеточного рака, а другие данные отношения не продемонстрировал. У нас есть возможность дополнительно изучить потенциал, связанный с тремя проспективными когортами, с многолетними данными об использовании аспирина, неаспириновых НПВП и ацетаминофена. Учитывая, что эти анальгетики являются наиболее потребляемыми безрецептурными препаратами во всем мире, важно, чтобы мы понимали все их риски и преимущества».
Исследователи оценили связь между ацетаминофеном и частотой тотальной и фатальной почечно-клеточной карциномы, используя данные, полученные в ходе последующего исследования медицинских работников и исследования здоровья медсестер.
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Ребекка Э. Графф
Здоровье
Доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США).
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