Почему у меня колет в сердце
Время от времени в сердце возникают покалывающие ощущения, которые по понятным причинам настораживают каждого. Врач-терапевт Зандан Доржиев считает, что в большинстве случаев причин для паники нет.
Если покалывания появляются не слишком часто, беспокоят давно, то речь, вполне возможно, может вообще идти не о проблемах с сердцем. В нашем организме боль часто иррадирует, то есть исходит от одного органа, но ощущается в другом. Так, при стенокардии у человека появляются боли в спине под лопаткой. А покалывания в области сердца могут быть следствием грыжи позвоночника или межреберной невралгии и даже радикулита. Колющие ощущения в сердце могут время от времени возникать при остеохондрозе грудного отдела позвоночника. В большинстве случаев, все так и бывает.
У более молодых моих пациентов эти покалывания часто бывали вызваны невротическими состояниями, то есть патологиями психо-эмоциональными. Так что вначале им просто нужно было успокоиться, наладить психику. В некоторых случаях покалывания вызываются вегетососудистой дистонией. Так называют разлад вегетативной нервной системы, нередко провоцирующий покалывающие ощущения в области сердца.
К кардиологическим причинам покалываний я бы отнес, прежде всего, нарушения ритма сердца, гипертонические кризы и пролапс митрального клапана. Самую большую тревогу должны вызывать воспалительные заболевания сердца вроде перикардита и миокардита, но одними покалываниями они не ограничиваются. Если у вас помимо периодических (нечастых!) покалываний возникает одышка, отеки ног, жгучие боли в груди и быстрая усталость, лучше не мешкая посетить терапевта или кардиолога. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Зандан Доржиев
Здоровье
штатный врач-терапевт городской поликлиники №3 Магадана
Оставить комментарий