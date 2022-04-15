10-минутная тренировка улучшает память

«Мы обнаружили, что это краткое вмешательство быстро улучшило высокодетализированную обработку памяти и привело к повышенной активности в гиппокампе и окружающих его областях», — пишут авторы исследования.

«Гиппокамп имеет решающее значение для создания новых воспоминаний, и именно в этой области возникают проблемы при старении», - рассказывает Майкл Ясса, соавтор исследования и профессор UCI.