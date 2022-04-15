10-минутная тренировка улучшает память
Хотя потеря памяти не считается нормальной частью старения, это часто происходит с людьми среднего возраста и старше. Согласно статистике, опубликованной Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), каждый девятый человек среднего возраста сообщает о снижении когнитивных функций или проблемах с памятью. Более половины из этих людей сталкиваются с проблемами даже при выполнении повседневных задач, таких как приготовление пищи, уборка или прием лекарств.
К счастью, есть простой способ улучшить память, чтобы снизить вероятность возникновения проблемы. Большое количество исследований связывает физические упражнения с улучшением памяти. Исследование, представленное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает, что всего 10 минут упражнений в день могут улучшить ситуацию.
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) и Японского университета Цукуба совместно провели исследование, чтобы оценить влияние физических упражнений на мозг и память. Они использовали функциональную МРТ для измерения преимуществ занятий спортом у 36 здоровых людей и определили, что физические упражнения всего за 10 минут могут оказать положительное влияние на мозг.
«Мы обнаружили, что это краткое вмешательство быстро улучшило высокодетализированную обработку памяти и привело к повышенной активности в гиппокампе и окружающих его областях», — пишут авторы исследования.
После 10 минут упражнений они также отметили усиление связи между гиппокампом и областями коры, которые, как ранее было известно, поддерживают детальную обработку памяти. Это понимание может иметь серьезные последствия для стареющего населения.
«Гиппокамп имеет решающее значение для создания новых воспоминаний, и именно в этой области возникают проблемы при старении», - рассказывает Майкл Ясса, соавтор исследования и профессор UCI.
Исследовательская группа добавила, что даже короткие легкие упражнения, такие как ходьба, йога или тай-чи, могут оказать значительное влияние на память. Этот вывод свидетельствует о том, что большинство людей могут улучшить свою память незначительным изменением повседневных привычек.
Ранее эксперты объяснили, какое косметическое средство имеет нулевой эффект.
Майкл Ясса
Здоровье
Профессор нейробиологии Калифорнийского университета в Ирвине
Оставить комментарий