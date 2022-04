10-минутная тренировка улучшает память

«Мы обнаружили, что это краткое вмешательство быстро улучшило высокодетализированную обработку памяти и привело к повышенной активности в гиппокампе и окружающих его областях», — пишут авторы исследования.

«Гиппокамп имеет решающее значение для создания новых воспоминаний, и именно в этой области возникают проблемы при старении», - рассказывает Майкл Ясса, соавтор исследования и профессор UCI.

Хотя потеря памяти не считается нормальной частью старения, это часто происходит с людьми среднего возраста и старше. Согласно статистике, опубликованной Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), каждый девятый человек среднего возраста сообщает о снижении когнитивных функций или проблемах с памятью. Более половины из этих людей сталкиваются с проблемами даже при выполнении повседневных задач, таких как приготовление пищи, уборка или прием лекарств.К счастью, есть простой способ улучшить память, чтобы снизить вероятность возникновения проблемы. Большое количество исследований связывает физические упражнения с улучшением памяти. Исследование, представленное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает, что всего 10 минут упражнений в день могут улучшить ситуацию.Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) и Японского университета Цукуба совместно провели исследование, чтобы оценить влияние физических упражнений на мозг и память. Они использовали функциональную МРТ для измерения преимуществ занятий спортом у 36 здоровых людей и определили, что физические упражнения всего за 10 минут могут оказать положительное влияние на мозг.После 10 минут упражнений они также отметили усиление связи между гиппокампом и областями коры, которые, как ранее было известно, поддерживают детальную обработку памяти. Это понимание может иметь серьезные последствия для стареющего населения.Исследовательская группа добавила, что даже короткие легкие упражнения, такие как ходьба, йога или тай-чи, могут оказать значительное влияние на память. Этот вывод свидетельствует о том, что большинство людей могут улучшить свою память незначительным изменением повседневных привычек.