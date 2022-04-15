Передозировка витамина D: нужно ли ее бояться?

«Если вы из числа тех, кого пугает передозировка витамина D, давайте обсудим симптомы гиперкальцемии. Ведь именно повышением кальция в крови грозит избыток витамина D. Итак, симптомы: выраженная слабость, боли в мышцах, нарушение сердечного ритма, повышение давления, тошнота, рвота, боли в животе, жажда. Назначаю своим пациентам этот витамин достаточно часто, но с передозировкой не сталкивалась никогда», — говорит специалист.

В связи с возросшей в последнее время популярностью витамина D, некоторые начали говорить о возможной передозировке и обратном побочном эффекте от его приема. Мол, слишком много людей, поддавшись рекламе и пропаганде, бесконтрольно его употребляют в качестве био-добавки.Доктор отмечает, что добиться передозировки теми дозами, которые чаще всего принимают люди (от 600 МЕ до 5000 МЕ), мало вероятно. Риск интоксикации есть при употреблении дозы в 400 тысяч МЕ.⠀ ⠀На самом деле большинство опасений, связанных с возможным переизбытком витамина D, не имеют никаких оснований. Проблема, как правило, прямо противоположная — как восполнить нехватку витамина D?Неактивная форма витамина, которую мы принимаем (холекальциферол) прежде, чем трансформироваться в активную (кальцитриол), преодолевает долгий путь преобразований. И не всегда полностью усваивается. Однако эксперт не отрицает, что несмотря на это, любое назначение витамина D, безусловно, требует контроля.