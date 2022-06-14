Почему не надо бояться передозировки витамина D?

«Симптомы передозировки встречаются крайне редко. По данным исследований, передозировку можно ожидать при уровнях 25 ОН витамина D3 более 500-750 нмоль/л! Таких цифр нашими обычными дозами витамина в 5000 МЕ не достичь», — говорит эксперт.

Вместе с ростом популярности витамина D выросло и число страхов, касающихся его возможной передозировки. В особенности это касается возможного риска гиперкальциемии.Передозировка возможна только в случае приема дозы в 400 тыс. МЕ и более. Поэтому страхи и опасения в большинстве случаев значительно преувеличены.На самом деле гораздо актуальнее противоположная проблема — как компенсировать дефицит витамина D, от которого страдает большая часть населения. Тем более, что основная часть биодобавок витамина Д содержат его неактивную форму — холекальциферол.И прежде, чем стать активным, витамину предстоит пройти огромный путь. И большая его часть просто не усваивается. Особенно, когда есть проблемы с желчным.Однако все это не означает, что можно принимать витамин Д бесконтрольно и назначать его себе самостоятельно. Особенно высокие дозы. Перед началом приема нужно сдать анализ 25 ОН.Также не будет лишним анализ на паратгормон и уровень ионизированного кальция в крови. При высоком уровне первого и пониженном уровне второго — 100% дефицит витамина Д.