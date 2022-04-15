Гинеколог назвала причину сниженного либидо у мужчин и женщин

«Гиперпролактинемия — это стойкое избыточное содержание пролактина в сыворотке крови. У женщин проявляется нарушением менструального цикла, снижением полового влечения, фригидностью, бесплодием. Мужчинам гиперпролактинемия тоже не чужда, распознать ее можно по снижению или вообще отсутствию либидо или потенции», — говорит специалист.

Гормоны управляют многими процессами в нашем организме, если не сказать всеми. Сексуальное влечение — не исключение. Влиять на либидо, как у мужчин, так и у женщин, способен гормон пролактин, повышаясь выше нормы.Нередко эндокринологи называют пролактин «репродуктивным хулиганом», поскольку повышение гормона чревато бесплодием, как мужским, так и женским. По статистике, около 30% женского бесплодия связаны именно с повышенным уровнем пролактина.Чтобы узнать уровень гормона, женщинам нужно сдать анализ крови на второй-пятый день цикла. Средний показатель нормы — 12 нг/мл или 240 мЕд/л (в зависимости от единиц измерения лаборатории).Доктор отмечает, что гиперпролактинемия хорошо поддается коррекции, причем далеко не всегда для этого нужны медикаментозные методы. Главное вовремя увидеть проблему и не проигнорировать ее.