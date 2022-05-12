Совсем нет желания: где искать причины сниженного либидо?

«Многие женщины, начитавшись о либидо, начинают ошибочно считать, что если у них сниженное половое влечение, то с ними что-то не так. Почему мы забываем, что у каждого из нас уровень либидо индивидуален? И не нужно „гнаться“ за уровнем другого человека», — говорит эксперт.

«Только в здоровом теле — здоровый уровень либидо. Важно работать над состоянием всего организма. От этого зависит и влечение, и общее самочувствие, и состояние кожи, и ваша продуктивность».

В первую очередь, доктор отмечает, что для некоторых людей не слишком высокий уровень полового влечения — это норма. Такова их природа и не нужно ее ломать.Что влияет на наше либидо? Понижать сексуальное влечение может хронический стресс, длительный прием антидепрессантов, оральных контрацептивов.Сбои в работе эндокринной системы и нарушенный режим сна и отдыха также не лучшим образом сказываются на нашей половой конституции.«Поломки» щитовидной железы, гормональные нарушения, а также хронические воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте нередко встречаются среди факторов, понижающих либидо до нуля.Если речь идет о женщинах, молочница и воспаления органов малого таза совсем не сочетаются с высоким и продуктивным уровнем сексуального влечения.И, конечно, не стоит забывать о дефицитах витамина D и ферритина. Они влияют буквально на все процессы в нашем организме. Когда организму не хватает ресурсов, он начинает «отключать» некоторые функции на свое усмотрение. В трудные времена — не до размножения. Важнее для организма — просто выжить.Если вы заметили, что привычный для вас ранее уровень либидо кардинально изменился, это маркер, который не стоит игнорировать. Нужно обязательно выяснить причину и сдать анализы. Возможно, сниженное сексуальное влечение — это всего лишь симптом скрытого заболевания.