Повышенный холестерин: баклажаны помогают снизить уровень холестерина на 30%
Холестерин необходим организму для его нормального функционирования. Однако, как и в большинстве случаев, слишком большое его количество может вызвать тяжелые последствия для организма. Это может включать повышение риска сердечного приступа или инсульта. Исследования выявили два типа продуктов, которые значительно снижают уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца.
Продукты, снижающие уровень холестерина, обычно включают растительные стеролы, орехи и соевые белки, поскольку они блокируют усвоение холестерина организмом.
Растворимая клетчатка, содержащаяся в различных продуктах, может дать наиболее многообещающие результаты, поскольку она связывается с холестерином в пищеварительном тракте и выводит его из организма.
Harvard Medical School называет баклажаны «низкокалорийным овощем», который является «хорошим источником растворимой клетчатки».
В новом исследовании изучалось влияние баклажанов на уровень липидов в плазме. В ходе исследования 13 самцов кроликов были случайным образом распределены в контрольную (С), гиперхолестеринемическую (Н) и баклажанную (А) группы.
Кроликов H и A кормили диетой с добавлением холестерина (0,5 процента) и кокосового масла (10 процентов) в течение четырех недель. Кроме того, группа А получала 10 мл фруктового сока в день в течение последних двух недель.
Исследования показали, что через четыре недели кролики группы А имели значительно более низкий вес, уровень холестерина в плазме, ЛПНП, триглицеридов и содержание холестерина в аорте, чем группа Н.
«У кроликов с гиперхолестеринемией сок баклажана значительно снижал вес, уровень холестерина в плазме, содержание холестерина в аорте и концентрацию МДА в нативно-окисленном ЛПНП и в артериальной стенке, а также увеличивал эндотелий-зависимую релаксацию», — заключили исследование.
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Harvard Medical School
Здоровье
Образовательное учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете.
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