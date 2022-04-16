Повышенный холестерин: баклажаны помогают снизить уровень холестерина на 30%

«У кроликов с гиперхолестеринемией сок баклажана значительно снижал вес, уровень холестерина в плазме, содержание холестерина в аорте и концентрацию МДА в нативно-окисленном ЛПНП и в артериальной стенке, а также увеличивал эндотелий-зависимую релаксацию», — заключили исследование.

Продукты, снижающие уровень холестерина, обычно включают растительные стеролы, орехи и соевые белки, поскольку они блокируют усвоение холестерина организмом.Растворимая клетчатка, содержащаяся в различных продуктах, может дать наиболее многообещающие результаты, поскольку она связывается с холестерином в пищеварительном тракте и выводит его из организма.называет баклажаны «низкокалорийным овощем», который являетсяВ новом исследовании изучалось влияние баклажанов на уровень липидов в плазме. В ходе исследования 13 самцов кроликов были случайным образом распределены в контрольную (С), гиперхолестеринемическую (Н) и баклажанную (А) группы.Кроликов H и A кормили диетой с добавлением холестерина (0,5 процента) и кокосового масла (10 процентов) в течение четырех недель. Кроме того, группа А получала 10 мл фруктового сока в день в течение последних двух недель.Исследования показали, что через четыре недели кролики группы А имели значительно более низкий вес, уровень холестерина в плазме, ЛПНП, триглицеридов и содержание холестерина в аорте, чем группа Н.Ранее Медикфорум писал об опасности позеленевшего картофеля.