Гигиена ротовой полости и кариес: почему гниют зубы?

«Важно знать, что кариес развивается не локально во рту после „плохой чистки“, грудного молока или сладкого компота, а под влиянием комплекса факторов во всем организме», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что причина нездоровых зубов комплексная и чаще всего она заключается в нашем нежелании разбираться в факторах риска.Одна из веских причин развития кариеса кроется в питании и нехватке витаминов и минералов. Когда организм не в состоянии дать зубу достаточное количество питательных веществ, зуб начинает портиться. ⠀Возможно, вы удивитесь, но качество слюны тоже самым непосредственным образом влияет на здоровье наших зубов. В качественной слюне содержатся ионы кальция и фосфата. Они необходимы для крепкой эмали. Вязкая слюна в малых количествах не насыщает эмаль должным образом и провоцирует кариес.Влияет даже дыхание. Если рот постоянно открыт, слюна пересыхает и не достаточно омывает зуб. Чем скуднее слюна — тем больше кариеса.Также важно следить за микробиомом полости рта. Это гарантия здоровья не только ротовой полости, но и всего организма. Чтобы сохранить полезную микрофлору, не используйте антибактериальные зубные пасты и ополаскиватели.